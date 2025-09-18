Peretele unei case din Câmpina s-a dărâmat peste două persoane. Una dintre ele a decedat

Doi bărbați au fost prinși, joi, sub peretele unei case care s-a dărâmat în municipiul Câmpina, pe Bulevardul Carol I, una dintre victime fiind acoperită complet de dărâmături.

Este vorba despre două persoane de sex masculin, cu vârste de aproximativ 30 ani, respectiv 55 ani. Una dintre acestea a fost prinsă până la brâu, conștientă, fiind extrasă dintre dărâmături.

„Cea de-a doua victimă, un bărbat de 35 de ani, a fost de asemenea extrasă de sub dărâmături. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenţie, acesta a fost declarat decedat”, a precizat ISU Prahova.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, un container multirisc, o autospecială de primă intervenție și comandă și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă.

