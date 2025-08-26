Pe cine vrea Nicușor Dan la cârma SRI și SIE

Nicușor Dan ia în calcul două nume pentru a le propune la șefia SIE și SRI.

Nicușor Dan, președintele României, ar urma să facă două propuneri pentru șefia SRI și pentru șefia SIE în perioada următoare. Potrivit B1TV, cele două nume la care s-a gândit președintele și pe care le-a propus marți seara, la întâlnirea de la Guvern, liderilor coaliției sunt:

- Gabriel Zbârcea, pentru șefia SRI;

- Gabriel Lazurca, pentru șefia SIE;

Marius-Gabriel Lazurca este acutal ambasador al României în Mexic și fost ambasador în Ungaria și Republica Moldova. Când era ambasador în Ungaria, Marius-Gabriel Lazurca a fost atacat de către ministrul Afacerilor Externe de la Budapesta, Szijjártó Péter, fiindcă s-a opus politicii revizioniste a Guvernului Orban.

Gabriel Zbârcea este avocat la casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații. Aceasta a fost fondată în anul 2005 sub denumirea de Țuca & Asociații, de către 8 parteneri care au fost asociați anterior unei alte case de avocatură importante din România. Gabriel Zbârcea s-a alăturat echipei un an mai târziu, având calitatea de Managing Partner, iar numele societății s-a schimbat în Țuca Zbârcea & Asociații.

