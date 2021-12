„Pe la începuturile carierei mele de pilot profesionist, să zicem mai exact în anul 1986, am fost încadrat la Aviația utilitară aerobază Călărași pentru a deprinde tainele acestei superbe meserii în calitate de copilot, pe avionul faimosul avion AN-2. Ajuns la această Aerobază am fost trimis pentru a îmi face instalarea de copilot împreună cu celebrul pilot civil, fost militar, Constantin Frunzete, astăzi decolat la ceruri... din păcate.



Eu, ca orice biban nou venit și la Aviația utilitară, și la aerobaza Călărași, auzisem numai povești și legende cu și despre acest personaj fascinant numit Frunzete și eram mort de nerăbdare să îl cunosc.

Asta ca să nu mai spun că, după vreo șase luni de la terminarea Școlii militare, apucasem să zbor doar vreo 15 minute pentru păstrarea licenței la aerobaza Tuzla, unde fusesem repartizat inițial și eram teribil de nerăbdător să îmi încep și eu cât mai repede cariera de pilot profesionist pentru care făcusem atâtea eforturi și răbdasem atâtea privațiuni!

Așa că mi-am luat bagajul în cârcă, m-am dus la gara din Călărași și m-am suit în trenul de... Țăndărei, acolo unde se aflau avionul și echipajul meu viitor. Trenul de Țăndărei avea vagoanele de o vechime matusalemică și era populat cu tot felul de pasageri toți unul și unul! Găseai în trenul acesta, pe lângă eternul nas ciufulit bine și mereu amator de o cinzeacă din rezervele inepuizabile ale pasagerilor obișnuiți ai rutei, câte un tablagiu de la armată, plus câțiva soldați plecând sau venind în sau din permisie, țărani cu papornițele lor nesfârșite ca număr și ceva adolescente fugite de acasă în căutarea fericirii, toți stând claie peste grămadă, într-o căldură teribilă, asezonată din plin cu inegalabilul praf de Bărăgan peste care ceva arome fierbinți de sudoare amestecată cu tuică și vin pluteau însoțite de un fum gros tabagic...

După terminarea primului contact cu real life, te așezai pe unde puteai și, îngrămădit pe bancheta de lemn model de la începutul căilor ferate, așteptai liniștit venirea nașului pentru a îi da obolul cuvenit. Cum eu îmi luasem regulamentarul bilet solicitat de contabilitatea aerobazei, nașul, după ce mi-a verificat mirat biletul, m-a cântărit lung și, văzându-mă îmbrăcat cu celebra haină de piele neagră a aviatorilor români de la utilitară și sportivă, m-a întrebat scurt: „tinere, mergi la Frunzete?"

Mirat teribil că până și nașul din acel tren al timpului auzise de Frunzete, am îngânat un „da” pierdut printre icnetele pasagerilor ce tocmai se urcau în vagon, dând vârtos din coate și călcând în picioare pasagerii înghesuiți deja. Na că până aici mi-a fost, am spus, văzând gara din Țăndărei unde trenul a oprit gâfâind din greu și unde am reușit să debarc, în fine, fără prea multe probleme făcând slalom printre papornițe, Gara faimoșilor Tanța și Costel, adică taman gara din Lehliu era ceva de gen gara SF față de gara din Țăndărei unde mă aflam eu la acel moment acolo unde tărani, milițieni, soldați, gospodine ce așteptau pachetele de la rudele de pe traseul trenului și copiii care jucau poarca direct pe peron completau imaginea idilică din fața ochilor mei! Cum ghișeul de informații era bine închis și zăbrelit, speranțele mele de a afla unde se găsește hotelul despre care aflasem că ar exista în acea urbe, se diminuau rapid.

Asta și datorită faptului că venirea unui alt tren a produs golirea ca prin farmec a peronului ticsit de până atunci. Așa că, rămas singur pe peron, și văzând că nu există nici măcar un taxi în față gării, am luat-o ușor la pas în sens invers indicatorului ce arată spre.. București, sperând ca, pe drum, să găsesc vreun muritor care să mă îndrume către hotelul cel vestit. Așa că traversând liniile de cale ferată, am dat de bodega căruțașilor care aveau parcate în fața ei atelajele distinșilor proprietari ce se aflau la un mic și o bere înăuntru.

Relaxat și degajat de parcă intram la Ritz în restaurant, am intrat și m-am dus direct la bar ocolind ușor doi distinși domni care își împărțeau cu drag și din dragoste deplină și extrem de reciprocă pumni, picioare și ceva vorbe de duh din seria inegalabilă „să moară, să îți cadă, să îți fac, șamd etc!"

„Dacă nu va supărați, aș vrea să știu și eu cum ajung la hotel?", a sunat suav glasul meu în hărmălaia aceea! „Mergi la Frunzete?", a sosit năucitorul răspuns, pentru mine, al barmanului, un nene așa cam de 2 metri și peste suta de ocale, ce cu o grație de balerină s-a întins ușor peste tejgheaua soioasă și din două palme prietenești i-a trimis la culcare pe combatanții aprinși, mai rău decât Piedone în filmele lui de succes din acea perioadă!

„Da, la el vreau să ajung dacă se poate", am răspuns nelăsând să se vadă pe fața mea nici cea mai mică mirare, așa de-al dracului ce sunt! Adică chiar atât de cunoscut să fie acest Frunzete de știe de el și nașul din tren, și barmanul din bodega asta nenorocită ce seamănă cu cele din îndepărtatul Far West al filmelor cu cowboy și indieni, mă întrebam eu de zor.

În timp ce studiam cu atenție rafturile din spatele barmanului, unde ce să vezi, acolo tronau, într-un număr și o cantitate impresionantă, zeci de cutii de parfumuri franțuzești mărcile Caron, Nina Ricci, Dior, bașca cutii de pudră Caron, alături de seturi întregi de costume de baie marca Puofinas! Îmi venea să mă frec la ochi și să îmi dau palme, ca să fiu sigur că nu visez! În fine, mă lămurește barmanul pe unde să ajung, îmi urează zi bună, eu fac clalom iar printre combatanții căzuți și ceilalți distinși domni căruțași ce își continuau imperturbabili discuțiile și băutul berilor și ies afară unde iau cu nesaț câteva guri de aer strict necesare după smogul tabagic din interior și parfumurile neaoșe ale consumatorilor total diferite de cele expuse la vânzare.

Încet, încet, întrebându-mă ce alte surprize mă mai așteaptă până la întâlnirea cu Marele Frunzete, mă îndrept către ceea ce mi se părea din depărtare că ar arată a hotel! Pe măsură ce mă apropiam, constatam cu tristețe că pe reclama mare de pe clădirea respectivă, era înscrisă denumirea de restaurant, nu cea de hotel căutată de mine!

„Hotărât lucru orașul acesta este deosebit", mi-am spus în gând, în vreme ce intram gata de orice supriză în restaurant. La prima vedere am observat că perdelele trase asigurau o luminație propice bunei desfășurări a ritualurilor bahice departe de lumea dezlănțuită de afară, o masă distinct așezată în cel mai strategic colț ce avea unicul cartonaș cu Rezervat din întreg restaurantul, ea fiind dealtfel o masă serioasă și destul de mare cât să cuprindă minimum 10 persoane bine hrănite și ceva ospătărițe vesele și gureșe, ca niște vrăbiuțe vara pe înserat. De parcă m-ar fi cunoscut de ceva ani bun,i două ospătărițe m-au întâmpinat zâmbind și m-au întrebat galeș: „Pe domnul Frunzete îl căutați, nu-i așa?”

„Culmea, dar nu pe el, ci hotelul de aici din oraș!", am răspuns politicos și zâmbind obosit de-atâta drum și atâta celebritate la acest Frunzete! „Păi nu vreți mai bine să stați la noi că vine la masă și domnul Frunzele în cam 20 de minute?"

„Aș prefera, dacă se poate, să ajung la hotel, mai întâi, să fac și eu un duș și apoi să revin aici”, am răspuns eu candid stârnind hohotele de râs ale celor două fiice ale lui Venus, vestale de moment în acel templu bahic.

„Nu vă supărați, dar aici apa se oprește între orele 10 dimineață și 16 după masă, așa încât doar aici aveți posibilitatea de a va întâlni cu apa rece în intervalul orar menționat", mi s-a răspuns de către una dintre cele două vestale ceva mai școlită după exprimare. „Ptiu drace”, mi-am spus în sinea mea, „sunt la Țăndărei sau pe vreo altă planetă?” Așa că am decis să merg totuși mai întâi la hotel. Hotel? Mult spus! O clădire cu parter doar, stil vagon, cu ferestrele către parcarea mașinilor și cu niște camere sordide ce aveau grupurile sanitare pe hol, acolo unde erau cazați domnii aviatori, după cum spunea recepționerul cu mare respect în glas, de prin vremuri imemoriale. Inutil să spun că, de la intrarea în hotel, recepționerul m-a întâmpinat cu un zâmbet larg, însoțit de "Ați venit la Frunzete, nu-i așa?"

Stație cu Frunzete





Era iarnă și cam frig, cu ceva zăpada și plec eu de la Călărași la Slobozia să mă întâlnesc cu eternul Frunzete. Cum eram perpedes apostolorum, am ieșit și eu la un ia-mă, nene, ca tot omul acelor vremuri. După câteva minute de așteptare, am norocul să oprească să mă ia un nene corpolent bine, cu o Dacie neagră, cu număr mic de Ialomița - pentru cine nu știe: mașinile înregistrate în acea perioadă cu numere mici erau destinate protipendadei și apropiaților ei.

Din vorbă în vorbă, aflu și eu că este însurat, dar că are o amantă la care ține ca la ochii din cap și cum se zice era statornic și în căsnicie, și în amantlâc, era un distins domn din aparatul de partid ce aștepta lansarea spre București la chestii serioase etc. Eu, ca omul tânăr, ca să zic așa, ce să îi spun deh, că eram neînsurat, aviator, din București.

Din vorbă în vorbă, omul îmi spune: „tinere, să știi că este bine să iubeșți în viață femeia, dar și să o respecți, mai ales dacă este a altuia!" Hmmm adâncă chestie zice nenea ăsta, îmi spun în sinea mea! Mai mergem, mai povestim, dar la un moment dat îmi vine să îi spun și nu mă abțin: „Păi știți, eu sunt cam singurel că nu am avut încă timp să cunosc și eu lumea de prin Slobozia și am auzit că sunt fete frumoase și prietenoase cu cine merită, dar doar dacă ai vreo recomandare de la cineva cunoscut. Cum aș putea să îmi faceți și mie o deschidere către ceva cercuri din acestea, eventual și o recomandare ar fi extra dacă ați putea cumva.. "

„Sigur, cum să nu, cu mare plăcere”, răspunde nenea tovarășul, mândru că cineva îi cere ajutorul în așa problema delicată! „Fii atent: te duci în cartierul cutare, blocul cutare, scara cutare, etajul 3 ușa din stânga scării unde bați la ușă și spui că te-am trimis eu - Nenicu mi se spune! O să fii tratat ca un împărat și prima ședință este moca, după care te descurci tu că eșți băiat mare!”

„Mare boier, mare caracter, mulțumesc frumos pentru sprijin că eram așa de singur în orașul acesta...”, răspund eu râzând în sinea mea. În fine, ajungem în Slobozia, mă dau jos, nu înainte de a îi mulțumi tovarășului Nenicu și îmi văd de treabă. Trec vreo câteva zile și îmi aduc aminte de faza cu Nenicu și îmi zic să încerc să văd dacă era pe bune sau nu povestea ușor incredibilă. Mă înarmez cu un buchet de flori, că sa salvez niște aparențe în caz că va fi necesar, și mă duc la adresa menționată.

Cum în loc de etajul indicat, am nimerit la altul fără să știu, am sunat la ușa unde mi-a deschis o doamnă blondă, cam la vreo 27-30 de anișori, cochetă, aranjată, parfumată, mă rog, tot dichisul. Acum, când am fost invitat să intru, m-am trezit ușor timorat, de parcă eram într-un film cu proșți și nu știam ce să spun ca să astup jenanta tăcere. Mi-am făcut de lucru cu florile, am imaginat câteva banalități și brusc, deodată, îmi sare distinsă interlocutoare în ajutor întrebându-mă dacă Nenicu mai vine azi sau nu! Un moment de Inspirațiune mă face să zic: „Distinsă doamnă, pe mine m-a trimis chiar tovarășul Nenicu la dumneavoastră cu florile acestea și cu rugămintea să îl scuzați că a trebuit să plece urgent la București, la o ședință de partid!"

„Aha, iar mă crede proasta lui! Adică eu stau acasă și el cu curvele. Aha!", începe brusc o tiradă doamna din fața mea.

„Hopa, am îmbulinat-o”, îmi zic! Unde, Doamne iartă-mă, am ajuns? Ia să văd cum scap de aici, că e cam groasă problema.

„Ați mâncat?”, mă întreabă partenera mea de discuție. „Vă invit la masă că dacă soțul meu nu mai vine și eu am pregătit special cina pentru această seară, ar fi păcat să se răcească!"

În fine, ce mai tura vura, mă așează la masă, mă tratează ca pe un rege cu tot feluri de bunătățuri și rarități culinare, timp în care am descoperit că era și o persoană cultivată și rafinată. Finalul relativ neașteptat pentru mine s-a desfășurat normal, după care sărut mâna pentru masă și tratamentul post degustare, ca un băiat de București ce eram, și dau să plec odată cu apariția zorilor. La plecare, uitându-se lung la haina mea de aviator din piele neagră, distinsa doamnă îmi șoptește ușor la ureche, în timp ce închidea grațios ușa în spatele meu: „Dragule, să îi îmi spui din timp când vrei să mai treci pe aici că să nu te întâlneșți cu.. Frunzete!”



Rămas a bouche-be în întunericul scării, dau nas în nas cu... Nenicu. Care Nenicu cobora grațios scările de la adresa ce îmi indicase mie și dădea să între pe ușa ce tocmai se închisese în spatele meu. „Tinere, parcă ți-am spus să urci cu un etaj mai sus, nu-i așa?, mi-a șoptit Nenicu printre dinți recunoscându-mă. Și dus am fost!”, a povestit pilotul Cezar Osiceanu pentru cititorii DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News