Orban versus Cîţu, tabere în PNL. Carmen Hărău îi dă de gol. De cine vor asculta parlamentarii la legea bugetului

"Partidul Naţional Liberal este un partid liber, deschis. Eu am lucrat la legi ale bugetului 8 ani de zile. În aceşti 8 ani, care au fost de opoziţie cu excepţia lui 2013, un an amestecat cu USL, vreau să spun că în PSD a fost o mişcare de tip monolit. Nimeni nu mişca. Noi, liberalii, am avut tot timpul opinii divergente, şi la vârf şi nu numai", a spus Carmen Hărău despre dezbaterile actuale privind legea bugetului de stat.

Întrebată dacă, astfel, confirmă că există o divergenţă între premierul Florin Cîţu şi preşedintele Camerei Deputaţilor şi al PNL, Ludovic Orban, pe tema dublării alocaţiilor, Carmen Hărău a făcut, fără să vrea, o afirmaţie care dă de gol tensiunile din sânul liberalilor.

"Domnul Orban s-a exprimat în sensul că ar vrea modificări la legea bugetului, dar nu a semnat un amendament. Dl Orban a fost prim-ministru, ştie ce înseamnă să ai o rigoare bugetară imposibilă de trecut. Este diferenţă de opinie între colegii mei. Cele două tabere nu au legătură cu tabăra Orban, cu tabăra Cîţu", a declarat Carmen Hărău la Antena 3.

Ulterior, întrebată dacă există două tabere în PNL, Carmen Hărău a făcut un pas în spate.

"Nu există aşa ceva, nu asta e problema. Nu se face separare de tipul ăsta. Nu există o partajare pe grupe, ci o diferenţă de opinii pe modul în care trebuie tratat bugetul", a mai spus Carmen Hărău.

"PNL va asculta argumentele raţionale", a mai spus Carmen Hărău, întrebată de cine vor asculta liberalii în ceea ce priveşte amendamentele la legea bugetului.