Nouă fraudă alimentară: Atenție la pudra de bambus conținută în produse precum vesela și tacâmurile reciclabile

Pudra de bambus este comercializată ca produs ”ecologic”, dar de fapt aceasta ar avea un potențial periculos pentru sănătate. Datele au apărut în urma acțiunii coordonate a Rețelei Europene de Fraudă Alimentară ( EU Food Fraud Network ), care investighează toate contaminările alimentare efectuate în scop de profit.

În toată Uniunea Europeană au fost detectate importuri și comercializare cu materiale de contact cu alimente care conțin bambus.

Este un aditiv vegetal neinclus în lista autorizată de Bruxelles conform regulamentului din 2011 privind materialele plastice în contact cu alimentele. Potrivit autorităților, aditivii vegetali neautorizați prezintă un risc pentru sănătatea publică, întrucât ar permite degradarea accelerată a unor materiale plastice.

Când se degradează, melamina și formaldehida pot migra în alimente în cantități riscante, care depășesc limitele de siguranță stabilite de reglementările în vigoare. O altă problemă derivă din neconformitate și documentație incompletă, deci nu este posibilă verificarea originii materialelor. De exemplu, poate fi imposibil să identificăm dacă a fost folosit bambus reciclat la producerea unei anumite articole de masă, potrivit Agrifood.

