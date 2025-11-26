Noi condiții de intrare în Marea Britanie, din februarie 2026, pentru români

Toţi călătorii care nu necesită viză şi intenţionează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie - Electronic Travel Authorisation (ETA) - din 25 februarie 2026, a informat, miercuri, Ambasada britanică la Bucureşti, pe Facebook.

ETA se obţine rapid şi simplu online sau folosind aplicaţia oficială "UK ETA". Autorizaţia trebuie obţinută înainte de a călători.

Costul actual al ETA este 16 lire sterline şi permite mai multe călătorii în Regatul Unit pentru şederi de până la şase luni consecutive pe parcursul a doi ani sau până la expirarea paşaportului titularului - oricare dintre acestea are loc mai devreme.

Ambasada Regatului Unit recomandă celor care planifică o călătorie să aplice din timp, verificând informaţiile oficiale de pe site-ul gov.uk/eta, astfel încât să fie siguri că întrunesc toate condiţiile necesare înainte de plecare.