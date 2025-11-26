€ 5.0890
Noi condiții de intrare în Marea Britanie, din februarie 2026, pentru români
Data publicării: 11:29 26 Noi 2025

Noi condiții de intrare în Marea Britanie, din februarie 2026, pentru români
Autor: Ioan-Radu Gava

stegulete marea britanie pe o strada Foto: Unsplash
 

Românii care vor să călătorească sau să tranziteze Regatul Unit al Marii Britanii vor avea nevoie de o autorizație electronică de călătorie, din februarie 2026.

Toţi călătorii care nu necesită viză şi intenţionează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie - Electronic Travel Authorisation (ETA) - din 25 februarie 2026, a informat, miercuri, Ambasada britanică la Bucureşti, pe Facebook.

ETA se obţine rapid şi simplu online sau folosind aplicaţia oficială "UK ETA". Autorizaţia trebuie obţinută înainte de a călători.

Costul actual al ETA este 16 lire sterline şi permite mai multe călătorii în Regatul Unit pentru şederi de până la şase luni consecutive pe parcursul a doi ani sau până la expirarea paşaportului titularului - oricare dintre acestea are loc mai devreme.

Ambasada Regatului Unit recomandă celor care planifică o călătorie să aplice din timp, verificând informaţiile oficiale de pe site-ul gov.uk/eta, astfel încât să fie siguri că întrunesc toate condiţiile necesare înainte de plecare.

