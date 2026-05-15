Nicușor Dan, asigurări privind programul SAFE: Există un backup în Parlament

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat vineri că nu există riscul ca programul "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE) să fie blocat pentru România.

El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă există riscul de blocare a programului european pentru industria de apărare, în contextul în care ultima ordonanţă de urgenţă a Guvernului pe această temă a fost atacată la Curtea Constituţională.

"Nu există riscul acesta. Cumva, pe măsură ce ne apropiem de 31 mai, discuţiile pe SAFE sunt tot mai dese. Există un backup în Parlament. Există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament, în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat", a răspuns preşedintele.

Şeful statului a vizitat expoziţia Black Sea Defense, Aerospace and Security - BSDA.

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat vineri expoziţia Black Sea Defense

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat vineri expoziţia Black Sea Defense, Aerospace and Security - BSDA, informează Administraţia Prezidenţială.

Black Sea Defense and Aerospace - BSDA, principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare şi securitate a început, miercuri, la Bucureşti, pe platforma Romaero Băneasa.

Potrivit unui comunicat de presă, cea de a X-a ediţie, care marchează 20 de ani de la lansare, este şi cea mai amplă organizată până în prezent, cu peste 550 de companii expozante din 36 de ţări. Alături de liderii industriei globale, pe parcursul celor trei zile de BDSA sunt aşteptaţi mai mult de 30.000 de vizitatori şi peste 350 de oficiali români şi străini de nivel înalt.

Primele două zile ale evenimentului sunt dedicate, exclusiv, vizitatorilor oficiali, militari şi de afaceri, urmând ca în cea de a treia zi accesul în expoziţia exterioară să fie permis şi publicului larg.

În toate cele trei zile, participarea la eveniment este deschisă şi reprezentanţilor companiilor româneşti şi ai autorităţilor locale, în baza unei înregistrări prealabile, pentru a încuraja parteneriatele şi proiectele de investiţii în România.

Sunt prezente firme recunoscute care furnizează deja tehnică sau vizează programe de înzestrare ale Armatei României, precum: Lockheed Martin - producătorul aeronavei multirol de generaţia a V-a, F-35; Raytheon - producătorul sistemului Patriot; Hanwha Aerospace - furnizorul obuzierelor autopropulsate K9; Otokar - producătorul vehiculelor blindate Cobra; Leonardo - producătorul aeronavelor C-27J Spartan aflate în serviciul Forţelor Aeriene Române; Rafael - furnizorul sistemului de apărare antiaeriană Spyder; ASFAT - producătorul corvetei Akhisar, prima navă nouă intrată în dotarea Forţelor Navale Române după 1990; alături de General Dynamics, L3Harris, Elbit Systems, Thales, Damen, Rheinmetall, Hyundai Rotem, MBDA şi Airbus, precum şi producători de armament precum Beretta, SIG Sauer, FN Herstal, Glock şi Colt.

Cea mai semnificativă reprezentare este, din nou, cea a Statelor Unite ale Americii, cu 50 de companii expozante, apoi Germania, cu 37 de producători, Coreea de Sud - 27, Turcia şi Franţa - câte 21 de companii, iar industria românească este reprezentată atât de companiile consacrate din domeniul apărării, precum Romarm, Aerostar, Pro Optica, BlueSpace Technology şi MARCTEL, cât şi de o participare extinsă a unor producători din sectoare cu aplicaţii duale. Ediţia din acest an aduce un număr mai mare de companii interesate de accesul la proiecte din industria de apărare şi de colaborări cu integratori internaţionali prezenţi la BSDA.