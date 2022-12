Neuralink: Musk speră să implanteze un microcip în creierul uman în maximum șase luni

Compania Neuralink Corp. își propune să implanteze microcipul de dimensiunea unei monede la pacienți umani în termen de șase luni, a anunțat compania miercuri seara la un eveniment la sediul său din Fremont, California, potrivit Bloomberg.

Neuralink a descris produsul ca fiind un ”computer” minuscul, cu electrozi, care va fi implantat în creierul uman cu ajurotul unui robot care ar urma să sculpteaze o bucată din craniul unei persoane și mai apoi să implanteze în creier microcipul.

Discuțiile în desfășurare cu Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA au mers suficient de bine pentru ca Neuralink să stabilească un obiectiv pentru primele sale studii pe oameni în următoarele șase luni, potrivit lui Musk.

În timpul evenimentului, Musk a dezvăluit alte două proiecte majore aflate în curs de dezvoltare: implanturi pentru măduva spinării care pot restabili mobilitatea pentru cei care suferă de paralizie. Un al doilea proiect se referă la un implant ocular menit să îmbunătățească sau să restabilească vederea umană.

”Oricât de miraculos ar suna, suntem încrezători că este posibil să restabilim funcționalitatea întregului corp unei persoane care are măduva spinării secționată”, a spus Musk la eveniment.

Scopul interfeței creier-calculator, cunoscut sub numele de BCI, este de a permite unei persoane cu o afecțiune debilitantă - cum ar fi scleroza laterală amiotrofică (ALS) sau care suferă consecințele unui accident vascular cerebral - să comunice prin gândurile sale.

Compania a demonstrat asta, cu o maimuță cu care a comunicat în mod ”telepatic” cu ajutorul unui ecran așezat în fața ei. Practic, dispozitivul Neuralink traduce vârfurile neuronale în date care, mai apoi, sunt interpretate de un computer.

Speranța lui Musk este că dispozitivul ar putea într-o zi să devină mainstream și să permită transferul de informații între oameni și mașini. El a susținut de mult timp că oamenii pot ține pasul cu progresele realizate de inteligența artificială doar cu ajutorul unor creșteri asemănătoare computerelor.

