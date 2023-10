Netanyahu, prima reacție după atacurile cu rachete contra Israelului / Video

Conform DPA, Netanyahu le-a transmis cetăţenilor, într-un mesaj video de la cartierul general militar din Tel Aviv, că ţara se află în război. Anunţul său urmează unei declaraţii similare a ministrului apărării al ţării, Yoav Gallant. Israelul şi-a mobilizat rezerviştii militari, iar Gallant a promis că Israelul va câştiga acest război.

'Hamas [organizaţia teroristă] a făcut o greşeală gravă în această dimineaţă şi a lansat un război împotriva statului Israel. Trupele FDI luptă împotriva inamicului în fiecare locaţie', a declarat ministrul apărării Yoav Gallant în urma unei evaluări a situaţiei, conform TPS.

VIDEO

Prime Minister Netanyahu: Citizens of Israel - we are at war. pic.twitter.com/sfoFd5W2Ld