Generalul Igor Konașenkov revine să-i acuze pe „dușmani” cu o teorie care provine dintr-un raport conform căruia Statele Unite ar fi finanțat Ucraina pentru un război biologic:

„Un interes deosebit au fost și informațiile detaliate privind implementarea pe teritoriul Ucrainei. – spune generalul în videoclip – al unui proiect de studiere a mișcărilor păsărilor sălbatice și a transferurilor de agenți patogeni între Ucraina, Rusia și alte țări vecine”, conform ziarului Adevărul.

În ultimele zile, rușii au susținut că au descoperit operațiuni de „înlăturare de urgență a urmelor unui program biologico-militar al regimului de la Kiev”.

Tot potrivit purtătorului de cuvânt Igor Konașenkov, potrivit rapoartelor agenției DPA, Kievul ar fi distrus rapid agenții patogeni în prima zi a invaziei ruse a Ucrainei.

The chief spokesman for #Russia's Defense Ministry, Major General Igor Konashenkov, said the #US had a plan to use migratory birds to spread biological pathogens from #Ukraine to #Russia. pic.twitter.com/COkslq9uNE