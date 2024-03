Momentul când o pisică oprește meciul de tenis dintre Venus Williams și Diana Shnaider. Imaginile sunt virale/VIDEO

Partida de tenis de la Miami Open, care îi avea ca protagoniști pe Venus Williams și Diana Shnaider, a fost animată de un eveniment neașteptat: apariția pe teren a unei pisici curajoase, care și-a făcut intrarea fix în mijlocul jocului.

În timp ce Venus Williams, în vârstă de 43 de ani, se pregătea să servească pentru al doilea set, o pisică cu blana alb-negru și-a făcut apariția pe teren, alergând vioaie de la un capăt la altul și captivând atenția atât a jucătoarelor, cât și a publicului. Arbitrul a intervenit pentru a anunța prezența pisicii prin microfon, stârnind râsete în rândul spectatorilor. „O pisică tocmai a traversat terenul”, a strigat arbitrul.

"Let, replay the point. There is a cat crossing the court." ????#MiamiOpen pic.twitter.com/Tt4cV42Cxe