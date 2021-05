Mitică Dragomir, adevărul despre pensia infimă. Cât primește actorul de la stat, după 53 de ani pe scenă

Mitică Popescu a dezvăluit ce pensie are, după o viață pe scenă.

La 84 de ani, Mitică Popescu este într-o stare maximă. După 53 de ani de muncă a venit vremea ca Mitică Popescu să se bucure de roadele muncii sale. Îndrăgitul actor a mărturisit ce pensie are.

Mitică Popescu este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România. De-a lungul timpului a reușit să aducă zâmbetul pe buzele a milioane de oameni. Deși a împlinit 84 de ani, acesta continuă să binedispună lumea cu carisma lui și să facă ceea ce a făcut o viață întreagă, scrie Spectacola.ro.

De-a lungul timpului au apărut tot felul de speculații legate de pensia pe care o ia Mitică Popescu. Prin presă s-a vehiculat că îndrăgitul actor ar fi trebuit să se descurce cu o sumă infimă pe lună, având o pensie de doar 1300 de lei.

Mitică Popescu a spus totul despre pensia pe care o primește

Sătul de toate zvonurile, Mitică Popescu a decis să spună adevărul și să facă lumină în acest caz. Acesta a mărturisit că pensia pe care o ia nu este una mică.

”Nu este adevărat, nu am o pensie atât de mică. După 53 de ani de activitate, nici nu aveam cum să primesc doar atât. Am o pensie lunară de peste 5.000 de lei, plus banii pe care îi primesc din drepturile de artist”, a declarat Mitică Popescu pentru playtech.ro.

Mitică Popescu a precizat că era imposibil să aibă o pensie de doar 1.300 de lei în condițiile în care a muncit aproape o viață întreagă.

Mitică Dragomir nu e singurul actor sau artist cu o pensie jenantă.

Florin Piersic este unul dintre mai îndrăgiți și apreciați actori români, se pare că statul nu este de acord cu acest lucru.

După ce s-a retras de pe scenă, primește de la statul român o pensie lunară de 2.000 de lei. Veniturile marelui actor sunt însă completate de indemnizația de 2.700 de lei de la UNITER.

Florin Piersic nu se poate mândri cu un venit fabulos, mai ales după zecile de mii de spectacole, dar are în proprietate mai multe locuințe. Pe lângă casa micuță și cochetă în care locuiește la ora actuală, mai deține un imobil tot în Cluj-Napoca, precum și o casă de vacanță. De asemenea, mai are pe numele său și o vilă în București, citează romaniatv.net.

Florin Piersic a fost decorat în urmă cu 18 ani (în 2002) cu Ordinul național Steaua României în grad de Cavaler "pentru prestigioasa cariera artistică și talentul deosebit prin care au dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc". În 1967, a primit Ordinul Meritul Cultural clasa a V-a "pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice".