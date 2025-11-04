€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 19:57 04 Noi 2025 | Data publicării: 19:57 04 Noi 2025

Ministrul Justiției a participat la Festivalul Multiart: Dialog între lumea penitenciarelor și comunitatea artistică
Autor: Alexandra Curtache

Ministrul Justiției a participat la Festivalul Multiart: Dialog între lumea penitenciarelor și comunitatea artistică
 

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a participat la Festivalul Multiart pentru deținuți, un eveniment care folosește arta ca mijloc de reintegrare socială.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a participat marți, 4 noiembrie 2025, la cea de-a XIV-a ediție a „Festivalului Multiart pentru deținuți - Dana Cenușă - Descătușare prin cultură”, un eveniment unic în peisajul cultural românesc, organizat de Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) în colaborare cu Teatrul „Nottara” din București.

Festivalul, desfășurat anual, aduce pe scenă trupe formate din deținuți care transformă actul artistic într-un mijloc de exprimare, reflecție și reconectare cu societatea.

Arta, o punte între detenție și libertate

Evenimentul din acest an reunește 67 de deținuți din penitenciarele Vaslui, Craiova-Pelendava, București-Rahova, Drobeta Turnu-Severin, Ploiești-Târgșorul Nou, Arad și București-Jilava. Ei au pregătit, sub îndrumarea unor profesioniști din teatru și pedagogie, spectacole originale ce explorează teme precum iertarea, vinovăția, speranța și reînnoirea.

Festivalul, dedicat memoriei Danei Cenușă, fondatoarea proiectului, reprezintă o platformă de incluziune și dialog între lumea penitenciarelor și comunitatea artistică.

Reinserția socială, un obiectiv prioritar

Ministerul Justiției și Administrația Națională a Penitenciarelor promovează, prin astfel de inițiative, politici moderne de reeducare și reintegrare socială, bazate pe dezvoltarea personală și culturală a persoanelor private de libertate.

Totodată, acesta a reafirmat angajamentul instituției pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție, respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate și diversificarea programelor educaționale și culturale în sistemul penitenciar.

Expoziție Prison-Art: culoare dincolo de gratii

În foaierul Teatrului „Nottara”, vizitatorii pot admira o expoziție de pictură realizată de deținuți participanți la cea de-a doua ediție a Taberei Internaționale de Artă Plastică Prison-Art. Lucrările, create în ateliere din mai multe penitenciare, surprind universuri interioare complexe, de la nostalgie și remușcare, până la speranță și dorință de renaștere.

Expoziția, care va rămâne deschisă publicului pe durata festivalului, reprezintă o extensie vizuală a aceluiași mesaj: arta poate fi un drum către schimbare.

Un festival cu impact dovedit

De la prima ediție, desfășurată în 2011, Festivalul Multiart a adus pe scena Teatrului „Nottara” 79 de spectacole și a implicat 789 de persoane private de libertate. Mulți dintre foștii participanți au continuat să se implice în activități educative și artistice după eliberare, dovadă a impactului pozitiv al acestor proiecte asupra procesului de reintegrare.

Festivalul Multiart pentru deținuți - „Dana Cenușă - Descătușare prin cultură” este organizat anual de Administrația Națională a Penitenciarelor și Teatrul „Nottara”, în parteneriat cu instituții publice și organizații culturale. Evenimentul are scopul de a promova cultura ca instrument de reintegrare socială, de a aduce în prim-plan poveștile umane din spatele gratiilor și de a arăta că libertatea poate începe printr-un act artistic.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat acum 21 minute
Ministrul Justiției a participat la Festivalul Multiart: Dialog între lumea penitenciarelor și comunitatea artistică
Publicat acum 22 minute
Noua fabrică de vată minerală de sticlă de la Târnăveni a companiei Knauf Insulation a fost inaugurată
Publicat acum 52 minute
Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente
Publicat acum 55 minute
Laura Giurcanu deschide Cutia Pandorei și își spune părerea sinceră despre Next Top Model: „Astăzi ar fi fost anulat în 5 minute”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close