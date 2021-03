Ministrul Costel Alexe s-a chinuit să citească mai multe cuvinte în limba engleză

Ministrul Mediului, Costel Alexe, s-a chinuit să citească de pe o foaie numele în engleză al unei asociații în care Consiliul Județean Iași este membru fondator.

După ce s-a poticnit în fața a zeci de consilieri județeni cu acele cuvinte în engleză, Costel Alexe a rezumat „Asociația ATRIUM Arhitecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory” la o serie de interjecții, potrivit Antena3.

„Bam bam bam”, a spus Alexe.

A râs de propria gafă și a adăugat „Engleză, da”.

Totul, desigur, printre râsele consilierilor județeni.