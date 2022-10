Nord Stream 1 a pus la încercare presa occidentală. Marius Tucă: Sunt multe informații care sunt date pe Twitter

Vorbind despre subiectul Nord Stream 1 și problemele apărute în urma fisurilor care nu păreau să aibă o cauză exactă, Marius Tucă a atras atenția asupra modului în care s-a răspândit informația.

”Vorbeam de principii. Sunt multe informații care sunt date pe Twitter”, a început Tucă, invitatul lui Răzvan Dumitrescu la ”Ce se întâmplă?”

”Asta spun, de ce să paradești ceva prin care nu trecea niciun metru cub de gaz?”, a întrebat Dumitrescu.

”Sunt multe informații care sunt date pe Twitter, pentru că presa occidentală nu a vrut sau nu a primit ordin, pentru că să fim serioși”, a afirmat Tucă.

”Păi aici nu aveau cum să verifice”, a intervenit Dumitrescu.

Propaganda versus presa occidentală. Ziariștii din Vest nu și-au asumat riscul

”Propaganda se face în două feluri. Odată la comandă, când se dă o comandă clară că asta trebuie rostogolită și trebuie să o dăm până o să zică ăștia gata. Și alte știri, care sunt de un anumit fel și sunt preluate pur și simplu, fără să fie o comandă, intră în fișa postului să facă și să rostogolească informații de felul ăsta. Asta se întâmplă în momentul ăsta”, a mai spus Tucă.

”Sunt foarte mulți cei cu care am discutat, de la ziare mari și mi-au zis ”noi ne-am abținut până acum, până nu am văzut bulele că ies din apă, pentru că nu aveam sursă de încredere prin care să verificăm. Neavând acolo sursă de încredere, care să ne ajute să verificăm, să știm că e a noastră și că nu ne-a mințit niciodată, nu ne-am asumat riscul. Când s-au văzut din elicopter bulele și au venit oficialii din Suedia, din Norvegia sau alte țări să vorbească despre bulele alea, atunci era evident și era clar că s-a întâmplat ceva, în rest se pasează vina dintr-o parte în alta. Rușii spun ”avem și noi ancheta noastră. Noi am făcut asta? Voi ați făcut asta”, ”voi” fiind ceilalți, ceilalți zic că rușii au făcut. Cineva a făcut treaba asta”, a punctat Dumitrescu.

Urmărește emisiunea integrală aici:





Vor ieși românii din iarna anului 2022?

„Tu consideri că românii vor mai ieși din iarnă?”, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Marius Tucă a răspuns: „Cu siguranță vom ieși din iarnă, dar să îți spun de ce. Eram în iarna anului 1985 așa, într-un oraș de provincie. Stăteam într-un bloc cu două dormitoare, aveam o singură baie, cu o cadă cât coaja de nucă, cu o singură chiuvetă, la care mergeau patru oameni care trăiau în acea casă. Seara nu aveam apă caldă, era iarnă, nu aveam căldură, nu aveam nimic și stăteam și învățam având lampă cu gaz, lumânări și așa mai departe. Și dormeam îmbrăcat în pijamale, trening. Păi dacă în vremurile alea nu aveam absolut nimic și nu a fost o singură iarnă așa, ci câțiva ani, cred că dacă ne îmbrăcăm în blugi, cum a zis Virgil Popescu, eventual ne punem o cipilică, te uiți la Netflix sau, dacă nu ai curent, asculți radio Ursula pe baterii, supraviețuiești”, a zis Marius Tucă, la DC News, în emisiunea „Ce se întâmplă”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News