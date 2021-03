Lorena Luchian, după ce Maia Morgenstern a fost amenințată cu moartea: Un gest reprobabil! Trebuie neapărat să ne solidarizăm

"Este o dovadă clară că ura și vrăjmășia domină în societatea noastră și iată că în anul 2021 este o lumină reprezentantă a antisemitismului. Gestul este unul reprobabil. Trebuie neapărat ca și noi, cei din spațiul public, să ne asigurăm că aceste fapte sunt sancționate și că toleranța noastră este zero. Este foarte ușor să stai în spatele unei tastaturi și să faci asemenea gesturi. Nu știu neapărat dacă oamenii devin mai radicali, dar cred că ultimul an, precum și anul în curs, a fost destul de șubred. ne confruntăm cu o perioadă îngrozitoare, cu o pandemie la nivel mondial, și probabil că ies la iveală tot soiul de răutăți, pentru că asta este cel mai ușor să faci, să propagi ură. Din păcate, oamenii au uitat ce înseamnă bunătatea.

Suntem o nație dezbinată și iată că suntem atacați și noi, cei din sectorul cultural. Instituția Teatrului Evreiesc este una de mare însemnătate și importanță și pentru mine, dar și pentru colegii noștri. Am colaborat de nenumărate ori, iar doamna Maia în calitatea ei de om este poate cea mai generoasă persoană și blândă pe care am cunoscut-o, iar în calitatea ei de manager a adus teatrului vizibilitate, l-a renovat, așadar consider inadmisibile astfel de gesturi reprobabile și trebuie neapărat să ne solidarizăm cu toții.", a declarat Lorena Luchian la RealitateaPlus.

Reamintim că s-a deschis o anchetă după ce actrița Maia Morgenstern, managerul Teatrului Evreiesc de Stat, a primit pe adresa de mail a instituției amenințări cu moartea. Până acum fi fost identificați doi posibili suspecți, unul din București, celălalt din județul Timiș.

