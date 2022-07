Laura Nureldin recomandă ”circulația hainelor în natură”, pentru salvarea planetei și a bugetului personal

Este vorba, evident, despre hainele second-hand, sau ”sehaș”. Laura Nureldin refuză hainele făcute din material plastic reciclat (deși materialul numit fleece este la modă și folosește milioane de ambalaje tip PET-n.red.), dar caută ”comori în magazinele mai puțin fancy”.

Am umblat prin tot felul de magazine de malluț

”Auziți, că tot suferim acum de salvarea planetei - ceea ce ar fi o idee minunată, dacă ar fi pusă în practică într-un mod coerent - vreau să zic ceva legat de haine. Am umblat prin tot felul de magazine d-astea de malluț, căutând diverse (am slăbit, mi s-a mai schimbat conformația, trebuie să-mi împrospătez garderoba). Și am dat peste nenumărate produse, de la lenjerie până la jachete din „materiale reciclate”. Bravo, zece! N-am nicio probemă să port ceva făcut dintr-un material reciclat, atâta timp cât acel ceva nu a fost, la un moment dat, o sticlă de plastic. Port bumbac/mătase/in reciclat fără să tresar. Dar pe bune, voi ați purta bluze/rochii/pantaloni făcuți din PET-uri? Că eu nu. Așa că am găsit o alternativă minunată, accesibilă oricui și la care mulți strâmbă din nas (nu știu de ce, că prin țările vestice și megastarurile fac shopping acolo): magazinele second-hand”, a postat Laura Nureldin pe Facebook.

Un palton de 2000 de euro, luat cu 25

”Sigur, dacă sunt pe Calea Victoriei sau pe Magheru, ele se cheamă „vintage” și produsele costă cât un rinichi. Dacă sunt prin locuri mai puțin fancy, se cheamă „sehaș” și costă mai nimic. Am găsit în astfel de magazine haine care:- nu „umblă singure pe stradă”, vorba mătușă-mii, că nu le poartă toată lumea ca pe uniformă- unele sunt noi-nouțe, cu eticheta pe ele- arată senzațional- câteva sunt „de brand” (dacă vă pasionează așa ceva)- au niște prețuri de-ți vine să râzi. Mai intrați și în magazine d-astea, oameni buni. O să găsiți acolo adevărate comori pe care o să cheltuiți o nimica toată. Se iau, se bagă la mașina de spălat, se usucă și se poartă. Și lumea o să vă întrebe „Mamă, ce mișto e asta! De unde ți-ai luat-o, că eu n-am văzut?”

Bonus: salvați și planeta. Rochiță cu rochiță, maieuț cu maieuț”, a încheiat Laura Nureldin.

”Susțin și încurajez "sehas", i s-a răspuns din grupul de prieteni FB. La un moment dat exista Armata Salvării și la noi...între timp a dispărut. Câte bunataturi am luat eu de acolo.... Altfel, eu mai salvez planeta dând haine colegelor...evident, acelea în stare impecabila. Se cheamă circulația hainelor Oanei în natura :)))”.

”Doar un exemplu, că sunt zeci: am luat un palton Dolce& Gabbana cu 20 sau 25€( nu-mi amintesc exact, nou nouț, cu eticheta pe el. În magazin e 2000€. Este un fel de târg vineri și sâmbătă în Bologna, chiar în centru, lângă hotelul în care lucrez, te îmbolnăvesti ce găsești acolo. Dar nu în tot târgul, ci sunt unii comercianți ce vin de la Milano, aduc marfa din depozitele marilor case de modă dar marfa are câte un mic defect.Vin comercianți români din România, se cazează în hotel la noi si cumpără de la ei apoi vând în Ro. Cei mai mulți sunt din Bucuresti si Timișoara, am vorbit cu ei”, scrie într-un alt comentariu.

Nu toți au apreciat sfatul Laurei, care a avut parte și de un comentariu critic: ”Îmbrăcămintea face parte din personalitatea individului. Ideal este să îți faci haine pe comandă, unicat. Dacă ți s-a rupt o haină pune un petic, este peticul tău, dar nicidecum să îmbraci o haină purtată de altcineva”.

