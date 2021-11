Kelemen Hunor spune de ce a decis UDMR să facă parte din coaliţia cu PSD şi PNL: Avem un singur răspuns

"Mulţi ne întreabă, de ce trebuia să facă parte UDMR dintr-o coaliţie, care, şi fără noi, are majoritate. Avem un singur răspuns: în următoarea perioadă putem să protejăm mai eficient interesele comunităţii maghiare din interiorul Guvernului, decât din opoziţie, alături de AUR şi USR.



Desigur, nu vom fi un element decorativ, am avut condiţii pentru intrarea la guvernare. UDMR şi-a păstrat portofoliile şi funcţia de viceprim-ministru. Totodată, a obţinut ca partenerii din coaliţie să preia câteva din prevederile incluse de noi în programul de guvernare din 2020, referitoare la protejarea drepturilor minorităţilor, adoptarea Legii statutului minorităţilor, învăţământul în limba maternă şi folosirea limbii materne. În foarte multe localităţi este asigurată, deja, prin Hotărâre de Guvern, folosirea simbolurilor locale şi vom continua această iniţiativă.



Protejarea şi sprijinirea familiilor este obiectivul cel mai important pentru UDMR. De aceea am propus ca, în noul Executiv, să fie un portofoliu care se ocupă cu sprijinirea familiilor. De asemenea, am introdus în programul de guvernare măsurile noastre care asigură o viaţă mai bună şi mai predictibilă: scutiri şi deduceri din impozit pentru familiile cu mai mulţi copii, sprijin pentru cumpărarea, respectiv construirea de locuinţe pentru familiile tinere, sprijin pentru cumpărarea unui autoturism. Din 1 ianuarie 2022 cresc indemnizaţiile sociale, pensiile, venitul minim şi alocaţia pentru copii, iar toate acestea am reuşit să le realizăm fără să fim nevoiţi să creştem impozite şi taxe în următorul an", afirmă liderul UDMR.

Kelemen Hunor: "Cea mai importantă este revizuirea Constituţiei "





"Un Guvern cu susţinere de aproape 70% în Parlament trebuie să îşi asume şi reforme importante. Din perspectiva noastră cea mai importantă este revizuirea Constituţiei - în primul rând trebuie să clarificăm ce fel de republică este România. Noi vom propune partenerilor noştri introducerea republicii parlamentare.



Şi în următoarea perioadă vom avea nevoie de măsuri care fac posibilă salvarea cât mai multor vieţi omeneşti, asigurarea mai multor paturi pentru pacienţii din spitale. Trebuie să creştem numărul paturilor de terapie intensivă.



Sper foarte mult că această coaliţie va reuşi să îşi păstreze majoritatea şi va asigura stabilitate pentru ţară, deoarece ne aflăm în faţa unei oportunităţi nemaiîntâlnite în ultimii 30 de ani: avem la dispoziţie 30 de miliarde de euro din PNRR, iar din programul "Anghel Saligny" - iniţiat de UDMR - 10 miliarde de euro pentru dezvoltarea localităţilor, comunităţilor noastre.



Sunt sigur de două lucruri: nu ne va fi uşor în această coaliţie şi, în continuare, noi vom spune lucrurilor pe nume, iar cu fiecare decizie a noastră vom reprezenta interesele oamenilor", transmite Kelemen Hunor.