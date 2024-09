Israel a lansat un atac în capitala Libanului. Lider terorist căutat de SUA din 1983, ucis (VIDEO)

Un nor gros de fum s-a ridicat deasupra capitalei libaneze Beirut, după ce armata israeliană a declarat că a efectuat un "atac țintit". Locuitorii din suburbiile sudice ale orașului au raportat că au auzit o explozie puternică, potrivit Reuters.

O dronă a tras mai multe rachete asupra zonei dens populate cunoscută sub numele de Dahiyeh, a raportat Al-Mayadeen TV din Beirut.

Mai mulţi martori au declarat că ambulanţele au sosit în suburbiile de sud ale capitalei libaneze la o clădire lovită de două rachete.

Toată casa s-a zguduit, a afirmat un locuitor din cartierul Jamous.

Postul de televiziune Al-Manar, controlat de Hezbollah, a relatat că atacul s-a soldat cu răniţi, inclusiv copii, în timp ce Ministerul Sănătăţii libanez a anunţat că 3 persoane au murit și 17 au fost rănite în acest atac, conform unui prim bilanţ, susține Agerpres.

Acest lucru vine după ce Hezbollah a lansat 140 de rachete în nordul Israelului, potrivit armatei israeliene și grupului militant. Grupul terorist a pus în scenă atacuri de răzbunare în această după-amiază, anunțând că a lansat „salve de rachete Katyusha” asupra a cel puțin șase „sedii de armată” și baze israeliene, inclusiv o „bază principală de apărare aeriană”.

Conflictul de la graniță s-a intensificat săptămâna aceasta, după ce pagerele și walkie-talkie-urile folosite de membrii Hezbollah au explodat marți și miercuri, ucigând 37 de persoane și rănind mii de militanți, stârnind temeri de un război total.

Ținta atacului a fost liderul de operațiuni al Hezbollah, Ibrahim Aqil, relatează presa israeliană citând surse de securitate cu cunoștințe despre subiect.

"Atacul israelian l-a vizat pe liderul forţei Al-Radwan, Ibrahim Aqil, care a fost ucis", a confirmat și o sursă apropiată Hezbollah.

Aqil este căutat de guvernul SUA pentru implicarea sa în atacurile teroriste asupra americanilor din Beirut în anii 1980 și este un membru important al celulei teroriste a Hezbollah, Organizația Jihadului Islamic. Recompensa pentru prinderea sa era enormă, 6 milioane de dolari, fiind încadrat de SUA ca "terorist global" ce a fost "căutat internațional". Aqil a revendicat un atentat cu bombă de la ambasada SUA din Beirut, în aprilie 1983, soldat cu moartea a 63 de persoane, dar și atentatele asupra pușcasilor marin americani, din luna octombrie a acelui an, în care au fost uciși 241 de membri americani.

„Atacul aerian israelian l-a ucis pe comandantul Forței Radwan, Ibrahim Aqil, al doilea la comanda forțelor armate după Fuad Shukr,” pe care un atac israelian l-a ucis în iulie, de asemenea, în bastionul Hezbollah din sudul Beirutului, a declarat o sursă care a cerut anonimatul pentru a discuta despre chestiuni sensibile.

Rami Mortada. ambasadorul Regatului Unit în Liban a declarat pentru The Times că regiunea se află pe o "cale periculoasă", cu perspectiva ca Iranul și forțele sale de miliție proxy din Yemen, Irak și Siria să se alăture unui conflict între Israel și Hezbollah.

Liderul grupării, Hassan Nasrallah, a declarat ieri într-un discurs că atacurile cu bombe asupra pagerelor și stațiilor radio "ar putea fi considerate o declarație de război" – alimentând temerile că un conflict major ar putea izbucni în orice moment.

Israelul a trimis mai multe trupe la graniță în ultimele zile și și-a intensificat atacurile aeriene asupra sudului Libanului, după mai mult de 11 luni de lupte transfrontaliere între cei doi inamici declarați.

Armata israeliană a anunțat astăzi că 120 de rachete au fost lansate spre zonele din Înălțimile Golan, Safed și Galileea Superioară, unele dintre ele fiind interceptate.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, John Kirby, susține că SUA nu au fost notificate de Israel în ceea ce privește această operațiune din Beirut, conform Daily Mail.

VEZI VIDEO AICI:

IDF has said it’s hit a target in the Lebanese capital, Beirut - the first images circulating on Lebanese social media shows it’s caused significant damage. The area is a crowded civilian area altho also a Hezbollah stronghold pic.twitter.com/3SScltmJtv