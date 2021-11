Ionel Arsene, PSD Neamț: Asfalt pe drumul județean dintre Dochia și Itrinești

"A început turnarea asfaltului pe drumul județean DJ 157H, între Dochia și Itrinești, după ce zilele trecute s-au realizat lucrările la terasamentele pentru fundație. Este un proiect extrem de important pentru infrastructura rutieră, având în vedere că prin această lucrare lărgim și platforma drumului.

După ce vom termina și cu turnarea asfaltului, traseul va avea zece podețe, șapte kilometri de șanțuri betonate și 500 de metri de ziduri de sprijin.

Este extrem de important să punem la punct această rută, pentru că astfel rezolvăm problema cu drumurile din zonă. De curând am mai modernizat o altă cale de rulare, Mărgineni - Itrinești, în continuarea căreia va fi cea pe care se lucrează în prezent.

Încetul cu încetul ne apropiem de intrarea în sezonul rece, când nu mai putem lucra pentru modernizarea infrastructurii rutiere, iar pentru mine este un prilej de analiză a ceea ce am realizat în acest an. Fără vreo exagerare pot concluziona că promisiunile mele către nemțeni au fost onorate și că în județul nostru, de la un an la altul, avem drumuri tot mai bune!", precizează Ionel Arsene.

Modernizarea Drumului Talienilor (al Vitoriei Lipan), în grafic

"În acest an, unul dintre cele mai importante șantiere din județul Neamț a funcționat pe Drumul Talienilor, DJ 209B, între Borca - Mălini și Sabasa. Cât a ținut perioada caldă am făcut mai multe vizite în zonă, pentru a vedea evoluția lucrărilor, preciza recent Ionel Arsene.

"Pe primul tronson de pe Drumul Talienilor s-au turnat 3 straturi de beton asfaltic, s-au realizat rigolele și șanțurile betonate, s-a pus la punct drenul longitudinal în vederea eliminării apelor din zona drumului, s-au realizat podețele tubulare, casetate, gabioanele etc. Pe celălalt sector s-au montat podețele și mai este de lucrat la realizarea zidurilor de sprijin din beton, care pe alocuri vor avea înălțimi de 2,5-3 metri și se vor întinde pe o lungime de peste un kilometru. De asemenea mai este de lucru la terasamentul drumului.

Aștept asemenea miilor de nemțeni și turiști care vor circula pe acest traseu să se finalizeze lucrarea și să ne bucurăm de un drum de poveste care traversează această parte a județului. Am convingerea că Drumul Talienilor va fi o adevărată atractivitate pentru foarte mulți turiști care vor dori să meargă pe urmele Vitoriei Lipan, eroina romanului „Baltagul“, preciza recent Ionel Arsene.