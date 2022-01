Iohannis: România are peste 600 km de frontieră comună cu Ucraina si trebuie să fim pregătiți pentru orice

Preşedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării pentru miercuri, 26 ianuarie, la Palatul Cotroceni.

„Am încheiat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în care am abordat situația de securitate din zona extinsă a Mării Negre și de pe flancul estic al NATO. De asemenea, am examinat măsurile privind dezvoltarea capacităților de răspuns la noile provocări ale mediului de securitate care să ne permită o consolidare a rezilienței României. Am făcut o analiză completă a situației de securitate din regiune, inclusiv din punctul de vedere al implicațiilor militare, economice și energetice, dar și din perspectiva migrației necontrolate”, a spus președintele Klaus Iohannis, miercuri după-amiază, după ședința CSAT.

„România are peste 600 km de frontieră comună cu Ucraina și trebuie să ne asigurăm că suntem pregătiți pentru orice scenariu posibil”, a subliniat Klaus Iohannis.

De asemenea, președintele României a mai spus că „actuala criză de securitate creată de Rusia” nu este doar despre Ucraina, nu este doar despre securitatea regională la Marea Neagră sau despre securitatea europeană, ci este despre securitatea întregului spațiu euro-atlantic.

„În aceste momente, este important ca la nivelul NATO și al Uniunii Europene să dăm dovadă de unitate și solidaritate. Vreau să subliniez - avem un dialog permanent, extrem de dens și de substanțial la toate nivelurile în cadrul NATO, cu Statele Unite ale Americii. (...) Escaladarea tensiunilor și consolidarea masivă a prezenței militare a Federației Ruse în proximitatea Ucrainei și în regiunea Mării Negre afectează securitatea și stabilitatea internațională”, a mai spus Klaus Iohannis.

„România a intrat pe un drum ireversibil alături de NATO, alături de partenerii Transatlantici, un drum pe care îl voi susține întotdeauna”, a declarat, miercuri după-amiază, Florin Cîțu.

Președintele PNL a subliniat că „forța noastră vine din această alianță cu NATO, din alianța cu Uniunea Europeană”.

