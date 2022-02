Ioana se desparte DEFINITIV de Ilie Năstase, după un moment ÎNGROZITOR la care marele tenismen nu a reacționat: Nu îmi revin, este TRAGEDIA VIEȚII

Căsnicia dintre Ioana și Ilie Năstase a ajuns la final. Soția fostului tenismen este mai hotărâtă ca niciodată să meargă pe un alt drum. Anunțul a fost făcut chiar de către Ioana Nătase, după ce a fost agresată sexual într-un restaurant din Capitală, chiar sub privirile soțului ei, care nu a avut nicio reacție. După acest moment, soții Năstase au mers la mașină, acolo unde au început să se certe. Chiar în plină stradă, Ilie Năstase a început să o jignească pe Ioana.

”Nu îmi revin, am avut o experiență foarte neplăcută. Este tragedia vieții. Sâmbătă seara, după ce am fost cu Ilie într-un centru de mobilă și l-am căutat o oră prin parcare, acesta mi-a zis că îi este foame. Eu nu am vrut să merg în niciun local, dar a insistat. După ce am ajuns la restaurant cu Ilie, a venit o femeie la masă, nu am înțeles cine a fost. Am înțeles că femeia respectivă este cunoscută, m-a agasat timp de 3 ore, nu am trăit niciodată o asemenea experiență.(...) Mi-a pus mâna pe toate cele, mi-a tras fermoarul de la bluză. Eram în trening. Când mi-a tras fermoarul, Ilie a rămas perplex pentru că am rămas în sânii goi și mi-a pus și mâna pe un sân. Într-un restaurant să faci așa ceva…au văzut oamenii ce s-a întâmplat. Femeia i-a zis lui Ilie că mă sărută, iar el i-a zis «Ok baby», adică lui îi plăcea ce se întâmpla acolo”, a declarat Ioana Năstase pentru click.ro

Ioana Năstase: „E dureros și groaznic ce am trăit„

Ulterior, Ioana Năstase a declarat că au plecat fiecare la casa lui și nu și-au mai vorbit până a doua zi, când Ilie Năstase a anunțat-o că pleacă singur la Paris.

„E dureros și groaznic ce am trăit, am făcut publică chestia asta ca nu pățească și alte femei că mine. Până la mașina i-am spus că nu e frumos ce s-a întâmplat, că orice bărbat ar sari să-i ia apărarea femeii lui, iar el mi-a răspuns foare urat, nu se pot reproduce acele cuvinte. În seara respectivă, am plecat separat, fiecare la casa lui.Am venit acasă, nu m-am ridicat din pat până aseară la ora 17, sunt încă în stare de șoc. A zburat a doua zi la Paris. Mi-a zis cu 2 zile înainte că are treaba și nu m-a întrebat dacă vreau să merg cu el. Mi a zis că nu știe când se întoarce, că și-a lua bilet doar de dus.”, a declarat Ioana Năstase, pentru sursa citată.

