Informații din vârful AACR după incidentele de pe Otopeni. Sistemul care nu a fost achiziționat pentru că nu era ”obligatoriu”

După ce DC NEWS a transmis o solicitare de informații către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) în seara zilei de 19 septembrie, atunci când a fost raportat primul incident cu o dronă civilă pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, pentru a afla ce măsuri au fost luate în acest caz, directorul instituției, Nicolae Stoica, a venit cu explicații.

Precizăm că între timp, un alt incident similar a fost raportat în data de 28 septembrie, atunci când piloții zborului BA886 al companiei British Airways au fost anunțați, la aterizarea pe Aeroportul Otopeni, că o dronă se afla pe pistă. Ulterior, ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de aşteptare.

VEZI ȘI: Scenariul se repetă pe Otopeni: Un avion, nevoit să întoarcă, din cauza unei drone

Proprietarii dronelor, o enigmă

Am aflat de la Nicolae Stoica, directorul general al AACR, că niciunul dintre proprietarii celor două drone nu a fost încă identificat și cel mai probabil, nici nu vor fi găsiți.

"Îi caută, dar nu îi vor găsi. Nu au cum, e greu. La drona aceasta care a fost acum câteva zile (drona observată în data de 28 septembrie n.r.) s-a văzut doar o mișcare pe niște senzori la ROMATSA, că există un obiect în zona respectivă. Tocmai de asta s-a luat decizia ca avionul să devieze, iar pentru celelalte aeronave a fost suspendate aterizările și decolările, ca să nu existe un risc de siguranță", a spus Nicolae Stoica.

Am întrebat și despre drona raportată în data de 19 septembrie, când o aeronavă aflată în procedură de apropiere pentru aterizare a transmis că obiectul se afla la aproximativ 3 km de pragul pistei 26R a Aeroportului Otopeni. Nu se știe ce s-a întâmplat cu ea. Nu a fost găsită.

Și directorul AACR recunoaște riscul ridicat de siguranță

Totuși, în pofida acestor situații, și Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), la fel ca și ROMATSA, recunoaște că aceste drone sunt foarte periculoase pentru siguranța pasagerilorși pot duce, într-un caz extrem, chiar la prăbușirea unui avion.

VEZI ȘI: Incident pe Otopeni. ROMATSA recunoaște riscul ridicat de siguranță: de ce nu a închis aeroportul

"Pot fi periculoase dacă sunt absorbite de motor", a spus Nicolae Stoica.

Aeroporturile, obligate să-și achiziționeze sisteme de detectare a dronelor

Ce facem în acest caz? Cum prevenim o posibilă tragedie aviatică? Așteptăm. Există cadru legal pentru a obliga aeroporturile să-și achiziționeze sisteme de detectare a dronelor, dar până când planul de pe hârtie va deveni realitate mai durează.

"Noi, AACR, am intuit din 2021-2022 că sectorul acesta al operării dronelor se dezvoltă puternic și am solicitat directorilor de aeroport sisteme de detecție - pentru că aviația civilă nu poate, și nici nu avem legislație, să preluăm controlul sau să construiască o zonă, un gard, de care dronele să nu treacă, pentru că nu putem prelua controlul unei proprietăți - și atunci sistemul ar trebui să detecteze drona și poziția de unde e controlată, să poți să anunți repede Poliția să meargă acolo și să ia măsuri. Dar, trăind în România, atunci, în 2021-2022, nu au putut să își pună în buget achiziția de sisteme pentru că dacă nu era obligatoriu... Atunci ne-am modificat planul național de securitate aeronautică, care s-a aprobat anul trecut - și în care sunt implicate mai multe instituții: MApN, SRI, Autoritatea Vamală Română - și acolo apare obligație acum să ia măsuri pentru implementarea unor sisteme de detecție a dronelor.

Ca directorii să implementeze aceste sisteme pe aeroport durează un pic pentru că trebuie să își pună bani în buget și să le achiziționeze, deci mai durează cam un an de zile, aproximez eu. Deci, cadrul legal e făcut, colaborarea între instuții există, între noi, MAI și MApN, dar trebuie implementate și aceste sisteme", ne-a mai spus Nicolae Stoica.

AACR are doar două sisteme de detecție a dronelor

Am mai aflat de la directorul general al AACR și că sistemele pe care le are instuția pot detecta doar dronele aflate pe o rază de 10 km. Momentan au două, dar vor să mai achiziționeze un sistem mobil.

"Noi avem două sisteme și suntem în curs de achiziție pentru al treilea. Avem un sistem achiziționat pe vremuri, care e destul de bun, dar începe să fie depășit. Anul trecut am achiziționat un sistem pe care vrem să îl montăm pe clădire pentru a monitoriza o zonă de 10 km pentru că sunt instituții în zonă care trebuie protejate și acum suntem în curs de achiziție pentru un nou sistem, mobil, cu care să participăm la anumite evenimente, unde suntem solcitați de Jandarmerie, de SPP, spre exemplu meciuri, concerte, adunări publice, evenimente politice etc", a mai spus directorul general al AACR.

Cât despre sistemele care pot bruia aceste drone, Nicolae Stoica ne-a explicat că Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) nu este autorizată să folosească astfel de echipamente: "Există aceste sisteme, dar nu este legal să le folosim. Noi, în aviația civilă, nu avem dreptul, singurii care au dreptul este Armata, în anumite condiții".

Dacă Aeroportul Otopeni avea sistem de detectare, proprietarii erau deja găsiți

Directorul AACR ne-a mai explicat și că dacă Aeroportul Otopeni avea sistem de detectare a dronelor, proprietarii acestora erau identificați si sancționați legal pentru că aceste sisteme permit și depistarea zonelor din care sunt operate aceste drone civile.

"Dacă era sistem implemetat la Otopeni, se identifica aparatul de zbor, se identifica persoana care deține persoana care deține aparatul de zbor și se identifica de unde este operat. Adică era mult mai ușor să se ducă Poliția acolo să-l sancționeze", a mai spus Nicolae Stoica.

În concluzie, se pare că lipsa unui sistem modern de detectare a dronelor la Aeroportul Otopeni lasă în continuare un gol de securitate, care ar fi putut fi acoperit prin tehnologii capabile să identifice rapid operatorii. Până la implementarea unor astfel de măsuri, responsabilitatea rămâne împărțită între instituțiile care pot detecta și cele care pot acționa.