Data actualizării: 08:21 24 Sep 2025 | Data publicării: 08:17 24 Sep 2025

Incendiu și în Prahova. Ard o casă și un depozit de materiale de construcții

Autor: Iulia Horovei
nquam Photos/ George Călin
 

Un incendiu a cuprins o casă și un depozit de materiale de construcții, miercuri dimineață.

O casă și un depozit de materiale de construcții din comuna prahoveană Iordăcheanu, satul Valea Cucului, au fost cuprinse, miercuri dimineață, de un incendiu.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, din informațiile primite până în prezent incendiul se manifestă pe o suprafață totală de aproximativ 500 metri pătrați, fiind localizat.

La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă și un echipaj de prim ajutor SMURD.

Până în prezent nu au fost raportate victime, potrivit Agerpres.

