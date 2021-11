Imagini revoltătoare, cu adolescente din Alba bătute, postate pe Instagram - VIDEO

Pe un cont de Instagram care ar aparține unei persoane din Alba Iulia sunt postate mai multe videoclipuri în care trei fete minore sunt bătute. Fetele sunt agresate de o altă tânără.

Potrivit descrierii clipurilor, fetele în cauză ar avea între 11 și 12 ani. Totodată, cei care au comentat aceste filmări pe rețeaua de socializare susțin că minorele care apar în imagini sunt din Alba Iulia. În doar șase zile de la postarea video-clipurilor, fiecare material în parte are mii de vizualizări și zeci de comentarii. Vezi video pe Alba24.ro.

Nu doar imaginile sunt șocante, ci și unele comentarii, lăsate tot de adolescenți. Mare parte din ele sunt cu limbaj licențios și care incită și la mai multă violență între minori. Unii dintre ei au recurs la amenințări și înjurături.

Ce spun reprezentanții Poliției

”Urmare apariției în spațiul public a unor informații și imagini privind o agresiune din Alba Iulia, Compartimentul Informare și Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Alba face următoarele precizări:

La data de 4 noiembrie 2021, polițiștii din Alba Iulia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în perioada 1 – 3 noiembrie 2021, o minoră din Alba Iulia ar fi agresat alte două minore, apropiate de vârsta acesteia, iar agresiunile au fost filmate și distribuite pe rețele de socializare.

În cauză a fost deschis un dosar penal, pentru lovire sau alte violențe, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.”, au transmis pentru alba24.ro, reprezentații IPJ Alba.

Un copil din Vaslui i-a atacat cu cuțitul pe vecinii care i-au spus că ascultă muzică prea tare

Un copil de 13 ani din localitatea Iana din județul Iași ar fi atacat săptămâna trecută cu cuțitul membrii unei familii care i-au spus să dea muzica mai încet. Potrivit IPJ Vaslui, victimele s-au deplasat la locuinţa băiatului, aflată în apropierea casei lor şi i-au spus că muzica este dată prea tare. În acel moment copilul le-ar fi adresat injurii şi i-ar fi lovit, fiind ajutat ulterior şi de tatăl său. Minorul ar fi luat apoi un cuțit și le-ar fi amenințat pe trei persoane. Scandalul a fost oprit de oamenii legii, iar victimele au fost transportate la spital.

„În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi ameninţare. Cercetările se efectuează sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad. Faţă de un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Iana, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile", declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă. Vezi mai mult AICI.