Ilinca Vandici, amintiri dureroase cu pierderea tatăui: "L-am întors și am început să țip". De ce este supărată pe mama ei

”Când l-am pierdut pe tata mi-am dat seama că eu nu mai am pe nimeni! Eu aveam nevoie de un bărbat care să-l înlocuiască pe el. El a dus pe picioare cinci ani cancerul. Nu m-am gândit niciodată la momentul că se va termina. I-am făcut rost de un tratament din SUA, chiar credeam că își revine. Eram la București, m-a sunat mama și mi-a zis că nu se simte bine. Am mers la el spital, era agitat.

Îi era rău de trei zile și îl aduseseră la spital la Oradea. Am rămas singură cu el, s-a întors pe o parte și a murit. Mi-am dat seama după trei minute că nu mai respiră. L-am întors și am început să țip. Am fost în șoc câteva zile. Abia după două luni am realizat că a murit. Am senzația că m-a așteptat, a vrut să fiu lângă el. Tata și-a dorit mult un băiat. După ce m-a născut mama, el a băut trei zile și trei nopți de supărare că nu are băiat. Mereu am crezut că pe sora mea o iubea mai mult”, a povestit Ilinca Vandici, în podcastul lui Mihai Ghiță.

"Sunt supărată pe ea pentru lucrurile pe care nu mi le-a dat"

"Mama a avut de comentat mereu, după ea trebuia să am un singur bărbat toată viața. Mi-a zis că lumea mă va percepe ca pe o femeie ușuratică pentru că am avut mai mulți iubiți. Sunt supărată pe ea pentru lucrurile pe care nu mi le-a dat, pentru greșelile pe care amândouă le-am făcut. M-a ajutat însă mult cu fiul meu, Zian. S-a mutat la mine când eu eram în depresie. Am simțit un gol imens în mine atunci când l-au scos pe Zian. Am simțit că viața mea nu va mai fi despre mine. În pandemie am clacat. De atunci sunt în terapie”, a mai spus vedeta.

Ilinca Vandici divorțează de Andrei Neacșu

În luna mai, vedeta anunța despărțirea de soțul ei.

"Viața fiecărui om este plină de urcușuri și coborâșuri, fericire și lupte care ne vor testa rezistența și integritatea, dar ne vor împinge să depășim provocările și ne vor învăța lecții care ne vor face și mai puternici pe drumul nostru! Întotdeauna este dificil să iei o astfel de decizie, însă, după îndelungată reflecție și cu recunoștință pentru timpul pe care l-am petrecut împreună, am decis de comun acord cu Andrei să ne separăm ca și cuplu.

În calitate de părinți devotați, prioritatea noastră rămâne să ne creștem copilul împreună cu dragoste, respect și prietenie. Zian este binecuvântarea noastră și întotdeauna vom fi alături de el cu iubire și susținere. Este o perioadă grea în care avem de nevoie de liniște, înțelegere și toleranță. Vă mulțumesc pentru că ați fost mereu alături de mine în toți acești ani, în toate momentele care au marcat viața mea profesională și personală", a scris Ilinca Vandici pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News