Cu ce stări s-a confruntat Gina Pistol după ce a născut. “Am trecut printr-o criză de identitate”

Gina Pistol a lipsit mai bine de un an de pe micile ecrane, titulatura de mamă luând locul celei de moderator Tv. Vedeta a fost prezentă la avanpremiera filmului “Odată pentru totdeauna”, unde Smiley este protagonist, jucând rolul unui regizor cuprins de stări anxioase și depresive. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Gina Pistol dezvăluie cum a traversat perioada postnatală, ce impact a avut micuța Josephine pentru fosta copertă Playboy, dar și cum a ajutat-o Smiley să treacă peste momentele dificile.

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți în primăvara anului trecut, iar de atunci viața moderatoarei Tv pare să fi trecut prin numeroase modificări dramatice. Iubita lui Smiley recunoaște că postura de mamă a adus cu sine angoase și stări la care aceasta nu s-ar fi așteptat vreodată.

“Mi-a fost dor de mine!”

Rutina zilelor istovitoare de filmare a fost înlocuită de ritmul alert pe care îngrijirea unui nou-născut o impune, așa cum o declara Gina Pistol într-un podcast. Vedeta în vârstă de 40 de ani susține că momentele de după naștere sunt un fenomen cât se poate de real, greu perceptibil pentru cei ce nu se află în postura de părinte. Chiar dacă sarcina a fost una lipsită de probleme, venirea pe lume a lui Josephine a modificat cu totul cursul vieții Ginei Pistol.

“Ultima oară când am trăit o stare de genul ăsta a fost după ce am devenit mamă, când am trecut printr-o criză de identitate și mi-era foarte greu să mă adaptez noului stil de viață. Nu anulează bucuria și fericirea pe care le-am trăit și le trăiesc pentru că am un copil, dar cumva am trecut printr-o criză de identitate. Erau momente când îmi era foarte dor de mine și îmi lipseam. Cred că sunt foarte multe femei care se regăsesc în ce spun eu!”, a declarat în exclusivitate pentru Can Can, Gina Pistol.

“Opuneam rezistență fără să îmi dau seama!”

Sprijinul principal în dizolvarea stărilor negative pare să fi fost chiar Smiley, renumit pentru spiritul pozitiv afișat în permanență. Cântărețul și-a sfătuit iubita cu trei ani mai în vârstă să îmbrățișeze noul curs al vieții comune, pentru a se putea regăsi pe sine: “Asta îmi spunea Andrei: “Nu mai opune rezistență! Trebuie să înțelegi că viața ta s-a schimbat de acum!” Și cumva cred că opuneam rezistență fără să îmi dau seama! Și am învățat să îmbrățișez noua mea viață, nu este ușor deloc, dar cu toate astea este cel mai minunat greu pe care eu îl trăiesc!”, a conchis vedeta.

