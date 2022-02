Zodia care primește o nouă ȘANSĂ. Conjuncția Venus-Marte în Capricorn schimbă TOT: Nu a fost ușor. V-ați simțit precum o marionetă

Conjuncția Venus-Marte în Capricorn vine cu schimbări majore, pentru toate zodiile.



Horoscop 14-20 februarie: Gemeni și cei cu ascendent în Gemeni

„Mercur, guvernatorul vostru, intră în Vărsător, ceea ce este foarte bine. A fost în casa a 8-a, nu a fost ușor, știu. Mai ales că în casa a 8-a am avut și Venus, și Marte, și Pluto. Lipsa de control v-a zăpăcit, v-ați simțit precum o marionetă, o frunză în vânt, un fulg, care se mișca de colo până colo. Acum, intră în casa a 9-a. Vedeți o luminiță de la capătul tunelului, începeți să vă dați seama că ultimele săptămâni v-au dus jos, dar, de fapt, v-au învățat că aveți putere și că vă descurcați în momente de criză. Că vă descurcați în momente mai epuizante, mai grele și că undeva aveți niște limite impuse de voi. De frică sau pentru că vă era confortabil. Dar vine Mercur în casa a 9-a și zice: Dar stai că m-am descurcat bine. N-am avut toate resursele, dar uite că am reușit să fac lucruri la care nu m-aș fi gândit niciodată. Dar e nevoie de un efort conștient, să stați să vă gândiți: cum au fost ultimele săptămâni? Mi-a fost greu, dar uite că s-au întâmplat lucruri. Da, nu am avut control, dar e atât de greu să nu ai control? Eu nu cred. Sunt momente în care pierderea controlului poate să fie cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla. Pentru că atunci când lupți cu o situație și nu iese, în momentul în care renunți să mai lupți, exact atunci Universul se pune de acord și zice: Hai că merită o medalie. Poate despre asta este olimpiada. Nu să demonstrezi, ci să lași de la tine și să-ți dai seama că ești un simplu muritor și că nu depinde doar de noi, 100%, tot ce se întâmplă în viața aceasta.

Cu mercur în casa a 9-a e un moment nemaipomenit să vă dați seama de ce ați realizat în ultimele săptămâni, să aveți încredere, să aveți o oarecare viziune.

Conjuncția Venus-Marte rămâne în casa a 8-a, se încing spiritele în dormitor, dacă este cazul. Pentru cei singuri, poate fi o perioadă nemaipomenită, în care să-și descopere anumite fantezii, anumite bucurii, anumite dorințe ascunse sau să vorbească despre tabu-uri. Să vorbească despre subiecte pe care altă dată nu le-ar fi expus, chiar dacă sunteți destul de curioși și de vorbăreți.

Soarele va intra în casa a 10-a spre sfârșitul săptămânii, ceea ce va însemna că zilele ce urmează, până pe 20, sunt mai degrabă niște zile de tranziție. După 20 încolo, profesional, veți fi văzuți altfel”, a explicat Daniela Simulescu, Astrolog DC News și redactor șef ASTROSENS.

