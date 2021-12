Florin Roman a pus în CV că a scris o carte, dar nu o găseşte. Cum se scuză ministrul Digitalizării

Chiar şi ministrul admite că nu mai găseşte niciun exemplar al acesteia, motiv pentru care a solicitat ajutorul unui profesor. Florin Roman l-a rugat pe respectivul profesor să caute un exemplar în biblioteca personală. Volumul nu este de găsit nici la editură, nici la Biblioteca Naţională. În plus, Florin Roman mai spune că nu este vorba despre o carte, ci despre o lucrare ştiinţifică.

”În urma unor articole apărute în presă, doresc să fac următoarele precizări:

- se creează o confuzie între publicarea unei cărții și o lucrare de cercetare științifică, care poate fi publicată în literatura de specialitate;

- de asemenea, se creează o confuzie între o lucrare de cercetare, din 2006, și o carte publicată în 2009, cu teme asemănătoare;

- lucrarea menționată în CV-ul meu este rezultatul unor întâlniri și discuții zilnice, din perioada 2004-2006, cu profesorul conferențiar universitar dr Titi Paraschiv, care, de altfel, a confirmat public acest lucru;

- admit faptul că nu am regăsit după 15 ani revista unde a fost publicată lucrarea respectivă, motiv pentru care am adresat rugămintea domnului profesor Paraschiv să mă ajute în a căuta, în arhiva personală a domniei sale, lucrarea invocată.



Am ținut să fac precizările necesare pentru corecta informare a opiniei publice”, a scris Florin Roman pe Facebook.

