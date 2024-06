Elena Oancea, singura din România care a inventat un tratament din plante care vindecă acneea: Nu are nicio contraindicație, nu are niciun conservant chimic / video

Elena Oancea s-a dedicat creșterii și cultivării plantelor. Ea le cultivă cu grijă și extrage ingredientele active din acestea pentru a le folosi în produsele ei naturiste.

Thea Haimovitz a lăudat produsele Elenei Oancea pentru tratamentul acneei, menționând că acestea combină plante și tradiție pentru a trata afecțiuni grave ale pielii. Thea Haimovitz a subliniat că Elena Oancea a prezentat un studiu de caz cu o acnee severă, demonstrând eficiența produselor în declanșarea mecanismelor de autovindecare ale pielii. Elena Oancea a povestit că studiază acneea de la vârsta de 20 de ani, inspirată de tratamentele tradiționale ale mamei și bunicii sale.

„Ne-am întâlnit zilele trecute la un târg de cosmetică. Ai fost cea care a povestit cum, de fapt, pământul, planta, tradiția, energia voastră pot trata afecțiuni extrem de grave cum ar fi acneea. Tu ai găsit, din niște plante, și ai pus în acele produse niște chestii extraordinare pentru tratamentul acneei. Ai venit acolo cu un studiu de caz, o acnee serioasă, pentru care, de obicei, trebuie niște eforturi. (...) Startul, desțelenirea pielii, punerea pielii pe un traseu ca ea să se vindece și să-i declanșezi mecanismele de autovindecare ai făcut-o tu cu produsele astea, iar lumea nu prea știe că aceste produse există. Ceea ce faci tu... nu știu câte alte companii mai există la anvergura asta în România.”, a spus Thea Haimovitz.

„Din câte știu, nu mai există altă companie. Studiez acneea de când aveam 20 de ani pentru că am plecat de la acele bube dulci pe care le vindecau mama și bunica și alte boli de piele. Soțul meu m-a impulsionat încă din tinerețile noastre: „Dacă vindeci acneea, ești cea mai tare!”

Încă din tinerețe (...) am lucrat pe cabinet, am combinat plantele și am ajuns la rezultate. În vremea aceea, acneea apărea undeva la 14-15 ani și nu atât de agresivă ca acum. La momentul acela am combinat și am scos un brevet căruia i-a trecut termenul și am revenit făcându-l dermato-cosmetic.", a spus Elena Oancea.

Elena Oancea, la Mi-Th Influencer

„Acneea de acum nu mai este acneea de acum 20 de ani"

Potrivit elenei Oancea, afecțiunile pielii, inclusiv acneea, au devenit mult mai severe în prezent comparativ cu acum 20 de ani. Ea subliniază importanța hrănirii corecte a pielii, care are o capacitate mare de regenerare. Produsele antiacneice pe care le dezvoltă conțin ingrediente active din plante, fără conservanți chimici, și trebuie aplicate zilnic pe piele.

„Afecțiunile au luat foarte mare amploare. Acneea de acum nu mai este acneea de acum 20 de ani. Am mers pe cazuistică și cu sufletul la gură a trebuit a rezolv acneea. Pielea noastră este organul cel mai mare al corpului omenesc și are putere de a se regenera foarte profund și foarte rapid dacă îi dai hrană. Și eu tot timpul spun: „Avem toate concentrațiile și toată puterea din plante astfel încât să hrănim.”

În momentul în care aplicăm un produs antiacneic și este umed pe față, se deschide porul și absoarbe principiile active. Nu are nicio contraindicație, nu are niciun conservant chimic de sinteză. Tratamentul se aplică zilnic.", a spus Elena Oancea la emisiunea Mi-Th Influencer, de pe DC NEWS, DC NEWS TV și Spectacola.

