Data actualizării: 12:18 09 Noi 2025 | Data publicării: 12:14 09 Noi 2025

Doi români, răniți într-un atac armat în Piața Taksim din Istanbul
Autor: Iulia Horovei

piata taksim istanbul turcia Piața Taksim, Istanbul, Turcia. Sursa foto: Agerpres
 

Doi cetățeni români au fost răniți ușor într-un atac armat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Piața Taksim din Istanbul, Turcia.

Doi cetățeni români au fost răniți, sâmbătă spre duminică noapte, într-un atac armat în Piața Taksim din Istanbul, Turcia, potrivit ministrei de Externe, Oana Țoiu.

Românii au primit îngrijiri medicale

Aceasta a adăugat că cele două persoane se aflau în vizită în Turcia, fiind rănite ușor. Cetățenii români, care făceau parte dintr-un grup care participa la un eveniment cultural, au primit îngrijri medicale și se află în afara oricărui pericol.

Incidentul a ajuns în atenția Consulatului General al României la Istanbul după apelul de urgență al unei românce care îi însoțea, aceasta nefiind rănită.

O echipă consulară s-a deplasat la fața locului pentru a oferi asistență și a menținut legătura cu autoritățile locale, potrivit informațiilor furnizate de oficialii din minister.

Atac armat pe fondul unor tensiuni mai vechi între părți

Presa turcă scrie că incidentul a avut loc pe İstiklal Caddesi din districtul Beyoğlu, Istanbul. Un angajat al unui hotel a deschis focul asupra a doi angajați ai unei cafenele. Altercația a început cu o agresiune fizică asupra unuia dintre angajați care aștepta în fața hotelului și ar fi avut la bază tensiuni mai vechi între părți.

Două persoane au fost rănite și transportate imediat cu ambulanța la Spitalul de Stat Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu din Şişli. Martorii care au auzit focurile de armă au alertat poliția și echipele de urgență, iar zona a fost izolată temporar pentru anchetă. Imaginile de la camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă, inclusiv agresiunea inițială și momentul în care s-a tras asupra celor doi.

Poliția de Ordine Publică din Beyoğlu a intervenit și a reținut persoanele implicate. La perchezițiile efectuate în hotel au fost găsite două arme deținute legal și folosite în atac. Suspecții urmează să fie prezentați instanței după finalizarea procedurilor de poliție, în timp ce ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor incidentului.

