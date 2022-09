Dezvăluiri bombă în dosarul Russiagate: Sursa rusă a dosarului anti-Trump era pe statul de plată al FBI

Potrivit celor dezvăluite John Durham, invocând unele documente judecătorești, FBI-ul ar fi plătit un om de afaceri rus drept ”sursă” în timp ce investiga campania lui Donald Trump, în 2016. Acesta este Igor Danchenko, un analist rus care locuiește în Statele Unite.

Potrivit lui Durham, Danchenko a mințit cu bună știință FBI-ul cu privire la informațiile pe care le-a transmis fostului spion britanic Christopher Steele, autor al celebrului dosar (discreditat) despre presupusele relații dintre Trump și Kremlin: un dosar care ulterior s-a dovedit a fi complet nefondat.

Tot conform rechizitoriului, analistul rus inculpat de Durham - eliberat pe cauțiune - ar fi inventat informațiile pe care le-a furnizat sau a obținut părți din acestea de la o persoană foarte apropiată de fostul președinte Bill Clinton, Charles Dolan Jr; acesta din urmă l-ar fi mințit la rândul său pe analistul rus despre relațiile dintre Trump și Federația Rusă, menționând întâlniri dintre Donald și ruși care în realitate nu au avut loc niciodată.

Danchenko a fost pe statul de plată al FBI mai bine de trei ani până la sfârșitul anului 2020, când a fost concediat pentru că a mințit agenții.

Russiagate, ultimele dezvăluiri

Danchenko este acuzat de cinci capete de acuzare de minciună la adresa Biroului și urmează să fie judecat luna viitoare într-un tribunal federal din Washington DC.

”În martie 2017, FBI l-a angajat pe inculpat ca sursă umană confidențială”, a dezvăluit pentru prima dată dosarul instanței citat de John Solomon în Just the News, citat de Inside Over.

”FBI și-a încheiat relația cu inculpatul în octombrie 2020. După cum se precizează mai detaliat mai jos, inculpatul a mințit agenții FBI în timpul multor dintre aceste interviuri”, se arată în document.

Destul de surprinzător, FBI l-a angajat ca sursă pe Danchenko, având în vedere că însuși omul de afaceri rus a făcut obiectul unei anchete federale, notează însuși Durham.

”După cum s-a raportat public, inculpatul a făcut obiectul unei investigații de contrainformații FBI în perioada 2009-2011”, a scris Durham. ”La sfârşitul anului 2008, în timp ce inculpatul era angajat la un important şi influent centru de studii din Washington, DC, el a întrebat doi colegi dacă unul dintre angajaţi ar fi dispus sau capabil în viitor să ofere informaţii confidenţiale în schimbul unor sume de bani". Pe baza acestor informații, continuă procurorul special, federalii au declanșat ”o anchetă prealabilă”.

O poveste din ce în ce mai tulbure

Ulterior, Biroul a aflat că acuzatul ”avusese contacte anterioare cu ambasada Rusiei și cu renumiți ofițeri de informații ruși”. FBI a închis acea anchetă de contrainformații în 2010, dar numai după ce ”a crezut în mod eronat că inculpatul a părăsit țara”, a declarat Durham în instanță.

”În timpul interviului său din ianuarie 2017 cu FBI, inculpatul a negat inițial că ar fi avut contact cu serviciile secrete ruse, dar ulterior, după cum au remarcat agenții, s-a contrazis și a afirmat că a avut contact cu două persoane”, a scris Durham.

După cum am menționat mai sus, Danchenko a avut contacte cu omul lui Clinton, Charles Dolan Jr. Acesta din urmă a condus campaniile lui Bill Clinton din 1992 și 1996, a fost consilier de campanie la alegerile prezidențiale ale lui Hillary Clinton în 2008 și a participat activ la seri și evenimente ca voluntar în numele lui Hillary Clinton în 2016.

John Durham a fost numit în 2020 de Departamentul de Justiție ca și consultant special pentru investigarea anchetei guvernului federal privind presupusa coluziune între Rusia și campania prezidențială a lui Trump din 2016.

Citește și:

Trump a DECLASIFICAT documente din dosarul Russiagate: „Una dintre cele mai CORUPTE anchete din istoria FBI!“

Președintele Comitetului Judiciar al Senatului din Statele Unite, Lindsey Graham, a publicat o serie de documente și transcrieri suplimentare legate de ancheta comisiei sale cu privire la originile și urmările anchetei Trump-Rusia, numind ancheta inițială „una dintre cele mai incompetente și corupte anchete din istoria FBI și Departamentului de Justiție".

Prima anchetă, care a analizat dacă membrii campaniei președintelui Trump din 2016 au colaborat cu rușii pentru a influența alegerile, s-a numit „Crossfire Hurricane”. Graham, senator republican din Carolina de Sud, a publicat transcrierile interviurilor cu oficialii FBI și ai Departamentului Justiției:

"Consider că ancheta „Crossfire Hurricane” este un eșec masiv al sistemului din partea conducerii superioare, dar nu este reprezentant al patrioților dedicați și muncitori care ne protejează națiunea în fiecare zi la Biroul Federal de Investigații și la Departamentul de Justiție", a declarat Graham. Comisia sa a publicat „cât mai mult material posibil”, dar a menționat că „unele materiale clasificate au fost încă publicate”. Numind operațiunea drept „una dintre cele mai incompetente și corupte investigații din istoria FBI și DOJ”, Graham a mai spus că apreciază „pe toți cei care au participat la depuneri și au trasat o cale către ne permite să reformăm sistemul".

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News