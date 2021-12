De ce nu a mai apărut Oana Zamfir la Antena 3: Nu sunt pe tușă pentru că mi-aș fi dorit acest lucru

După o perioadă lungă de absență, Oana Zamfir a fost prezentă online la Antena 3, în emisiunea lui Mihai Gâdea.

„Nu sunt pe tușă pentru că mi-aș fi dorit acest lucru, nu vreau să spun nici foarte mult pentru că nu am terminat investigațiile. Am o problemă de sănătate mai complicată, nu m-am priceput la cele ușoare. Nici Covid-19 nu am făcut, nu am lămurit-o încă. M-a ajutat Dumnezeu să primesc recent rezultate bune. În cursul după-amiezii de astăzi a mai venit ceva îngrijorător... așa e viața”, a transmis jurnalista, la postul de televiziune la care lucrează.

Cum au apărut problemele de sănătate

„Am turat foarte mult o mașină care nu mai funcționa cum trebuie. O lună și jumătate am făcut emisiuni într-o stare de sănătate foarte proastă. Tu știi asta (n.r., Mihai Gâdea) și-ți mulțumesc că mi-ai fost alături ca de fiecare dată. Regret enorm că sunt în momentul acesta comentarii extrem de nedrepte la adresa ta. Decizia mea de a apărea în această seară este și pentru a le mulțumi zecilor de oameni care-mi scriu zilnic mii de comentarii pe paginile de Facebook”, a adăugat ea.

„Nu am vrut să creez niciun fel de dezbateri în jurul situației mele de sănătate, neștiind nici eu unde duc aceste investigații până la urmă. Am trecut de un hop important, dar n-am trecut de toate. Am trecut însă prin toate stările în această perioadă; am căzut, m-am ridicat, m-am întâlnit și cu furia, m-am întâlnit și cu spaima. Am un copil minunat de crescut. Dar, ca întotdeauna, Dumnezeu îți dă aceste încercări ca să te întărească și, ca întotdeauna, eu am ieșit de mână cu ceea ce mi-ai spus tu cândva (n.r., Mihai Gâdea): «Copilule, atunci când tu nu vezi ieșire, Dumnezeu are o mie»”, mai spune Oana Zamfir.

Când revine Oana Zamfir pe post

„Am ieșit în această seară pentru a le mulțumi oamenilor, pentru a le spune că atât de curând cât se poate, speranța mea este că în ianuarie, voi reveni la Antena 3. Nu se pune problema în altă parte. Și îi rog pe oameni să nu mai fie nedrepți cu tine (n.r., Mihai Gâdea) pentru că în toată această perioadă nu ai făcut altceva decât să ne susții, să ne sprijini.

Vreau să le mulțumesc colegilor noștri că au înțeles să-mi respecte aceste luni de încercare fără să dea detalii despre, chiar dacă poate publicul nostru s-a supărat, chiar dacă au existat și lucruri nedrepte spuse, inclusiv ție îți mulțumesc că ai îndurat fără să spui măcar atât: «Oana are niște probleme de sănătate». Nu am știut ce să spun câtă vreme nu am știut unde duc. Repet, am trecut de un hop, mai avem. Dar, cu Dumnezeu înainte!”, a conchis ea.

