De ce a băgat Cioloș capul în poza plagiatului. ”Joc Ciucă”, război sau ”răzbunare prostească”? Vâlcu-Bărbuceanu, analiza momentului

A fost dezbătută tema plagiatului tezei de doctorat a premierului Nicolae Ciucă de jurnalistul Val Vâlcu și de avocatul Bogdan Bărbuceanu. Aceștia au analizat de asemenea implicarea USR în acest caz.

”USR au făcut acea gafă solemnă când s-au dus să ceară un vot de învestitură în Parlament, când ei au 12% în sondaje și evident că acum vor să creeze o falie, numai că momentul este prost ales. Ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru, prin ce criză de securitate trece zona de est a Europei și cu ce amenințări se va confrunta întreaga Europă. Ne gândim la prețul combustibilului, al gazelor, dacă escaladează situația din Ucraina. În momentul de față, astfel de jocuri politice ne vulnerabilizează. Oricum premierul Ciucă mai are de stat un an. Între timp, fie se lămurește situația, fie după un an, când se face, când se programează acea rotație, va pleca. Nu cred că este momentul acum să ne lansăm într-un război politic intern într-un moment în care războiul război bate la ușă”, a spus Val Vâlcu în intervenția sa de la România TV.

”O răzbunare prostească”

”Îmi pare rău să spun, dar nu cred că este un război politic, este o răzbunare prostească, dacă îmi permiteți această exprimare și îmi dovedește că USR nu este capabil să fie nici măcar un partid de opoziție. Pentru că astfel de afirmații gratuite, și aici nu îi iau apărarea premierului Ciucă, pentru că nu am niciun interes. Vreau să vă spun doar că un plagiat asupra unei teze de doctorat nu se constată nici de un partid politic, nici de o persoană fizică, nici de un jurnalist, ci de o comisie specială investită cu această competență”, a spus Bogdan Bărbuceanu.

”Întrebarea este de ce a băgat domnul Cioloș capul în poză?”, a intervenit Vâlcu. ”Da, asta e o altă întrebare!”, a conchis Bărbuceanu.

Analiza vine în condițiile în care de la vârful USR pare că a fost lansată o campanie de tipul ”Jos Ciucă!”, după ce în presă au apărut informații cu privire la posibilul plagiat al lui Nicolae Ciucă. Premierul a informat, prin intermediul Guvernului, că a solicitat oficial verificarea lucrării sale de doctorat.

