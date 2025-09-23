€ 5.0753
Data actualizării: 10:13 23 Sep 2025 | Data publicării: 10:13 23 Sep 2025

De ce 75% dintre copiii cu autism sunt băieți? Pediatrul Mihai Craiu: Vaccinuri fac copiii din toată lumea

Autor: Doinița Manic
vaccin mihai craiu Foto: Pixabay
 

Pediatrul Mihai Craiu atrage atenția asupra dezinformărilor privind vaccinurile și autismul, subliniind că toate dovezile medicale infirmă această legătură.

Într-o postare pe rețelele de socializare, medicul pediatru Mihai Craiu a explicat că diferența dintre numărul de băieți și fete diagnosticați cu tulburări din spectrul autist nu are nicio legătură cu vaccinurile, care sunt administrate în mod egal ambelor sexe.

„Vaccinurile nu produc autism! O spun toate dovezile medicale din lume și comunicatul Academiei Americane de Pediatrie (AAP).

V-ați întrebat de ce există această uriașă diferență între numărul de băieți cu tulburare de spectru autist față de numărul de fete?

Din 100 de copii diagnosticați cu autism:

  • 75 sunt băieți

  • 25 sunt fete

Oare de ce? Pentru că vaccinuri fac copiii din toată lumea, băieți și fete deopotrivă...”, a scris medicul pe pagina sa de Facebook.

Discuțiile despre o presupusă legătură între vaccinuri și autism circulă de peste două decenii, după publicarea unui studiu controversat în 1998, semnat de Andrew Wakefield. Ulterior, cercetarea a fost retrasă, fiind catalogată drept frauduloasă, iar autorul și-a pierdut dreptul de a profesa. Cu toate acestea, teoria a continuat să alimenteze curente antivacciniste în întreaga lume. Tocmai din acest motiv experții continuă să vină cu explicații în acest sens.

vaccin
mihai craiu
autism
