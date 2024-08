Cine nu-și aduce aminte de gingașa Maia, personajul absolut adorabil din serialul românesc de mare succes "Lacrimi de iubire" difuzat în anii 2005 - 2006 după care, la scurt timp, s-a făcut și filmul artistic care a rulat în cinematografe. După acest real moment de glorie, Nicole Popescu (Gheorghiu, înainte de căsătorie) a fost distribuită în filmul francez „What War May Bring” din 2010. Însă, imediat după finalizarea acestui proiect, a ales să se retragă din lumina reflectoarelor. În aceeași perioadă, Nicole a lucrat și ca fotomodel, devenind imaginea unor branduri celebre, a urcat pe podiumuri de renume și a mai adăugat în portofoliu un capitol fructificat la maxim care i-a adus și mai multă recunoaștere și apreciere.

DC News a stat de vorbă cu actrița Nicole Popescu (42), astăzi psihoterapeut, soție și mamă a doi copii. A rămas în România, nu a plecat ca și colega ei de platou Mihaela Bărluțiu cu care încă mai ține legătură, deși în film erau în tabere diferite. Motivele le cunoaște doar ea. Cel mult putem intui din rândurile de mai jos unde-i e inima și de ce viața de pământ românesc îi aduce, pentru moment, toate satisfacțiile și împlinirile de care are nevoie.

Nicole Popescu a rămas la fel de plăcută și de deschisă la comunicare ca și la 20 ani când mergea în turnee de promovare și răspundea mereu cu "Sigur, da, cum să nu!" atunci când era rugată să facă poze cu fanii. Așa mi-a răspuns și acum. "Sigur! Cu cea mai mare plăcere! Cum să nu?" M-aș fi așteptat să-mi spună "Sunt prinsă cu foarte multe, nu știu dacă pot...." sau să mă refuze elegant ori să mă lase pe seen, cum nu puțini din breasla celebrităților o fac la un moment dat. Nu e și cazul lui Nicole care, deși muncește foarte mult și are agenda plină, încă-și mai face timp să vină la podcasturi și ține legătura cu presa chiar dacă nu a mai jucat de ani de zile. E modestă, discretă și mai mult decât prietenoasă. Exact așa cum a și portretizat-o fidel pe adolescenta Maia din film.

Mai jos, interviul complet, în exclusivitate, cu actrița Nicole Popescu alias Maia din "Lacrimi de iubire" pentru cei care doresc să afle mai multe despre cum s-au petrecut lucrurile pe platoul de filmare din Buftea.

R: Câți ani aveai când ai primit rolul în "Lacrimi de iubire"?

N.P.: Aveam aproximativ 20 de ani. Nu eram departe de vârsta personajului din film. Diferența era de aproximativ 3-4 ani.

R: Câți ani avea Maia în film?

N.P: Maia era în clasa a- XI –a, la liceu, aproximativ 17-18 ani.

R: Cu cine mai ții legătura azi din distribuție?

N.P.: Viața face ca fiecare să meargă pe drumul lui, ne dezvoltăm diferit iar timpul este alocat spre zona de interes a fiecăruia. M-am văzut întâmplător cu Adela Popescu. Când vine în țară îmi face plăcere să mă văd cu Mihaela Bărluțiu, mai discutăm și prin mesaje. Am rămas apropiată și de Ioana Ginghină și vorbim când avem ocazia. De asemenea, păstrez legătura cu Nicoleta Luciu, chiar dacă vorbim rar din cauza distanței.

R: A fost singura producție românească în care ai jucat sau au mai fost și altele?

N.P: Au mai fost și alte producții cu implicare mai mică și un impact diferit. Am fost implicată în diverse proiecte media, inclusiv producții străine pentru diferite roluri și am “jucat” în multe spoturi publicitare, intre 60 -100 de reclame pentru diverse produse, intern și internațional.

R: Ai studii de actorie?

N.P.: Am studiat actoria mai în profunzime prin intermediul unor cursuri organizate special pentru mine, pentru a mă pregăti mai bine pentru producția "Lacrimi de iubire". Instructajul s-a realizat la Studiourile din Buftea cu profesori/actori foarte buni și dedicați.

R: Ce pregătire ai la bază?

N.P.: Am terminat Academia de Studii Economice, specializarea Management și apoi am urmat Facultatea de Psihologie cu toate formările de după (master, formări, supervizări, cursuri, conferințe etc.)

R: Ce profesezi acum?

N.P.: Acum sunt psiholog clinician. Lucrez atât cu adolescenți cât și cu adulți, realizez testări și profiluri complexe de personalitate, vocaționale și diagnostic. În plus, în terapii utilizez diverse forme de lucru, inclusiv terapii alternative și tehnici de hipnoterapie când este cazul.

R: Ai mai primit oferte de roluri sau ai mai fost chemată la castinguri după "Lacrimi de iubire"?

N.P.: Ofertele au continuat să vină, dar am decis să urmez o altă direcție profesională.

R: De ce ai hotărât să te retragi din lumea aceasta și de pe ecrane?

N.P.: Mi-a plăcut să fac parte din aceste proiecte și mă bucur că am avut această oportunitate. Cu toate acestea, am simțit că menirea mea este în altă direcție. Sunt o persoană introvertită dar cu bune abilități sociale. Actuala mea profesie îmi oferă satisfacție, îmi testează curiozitatea și îmi pot seta echilibrul de care am nevoie.

R: Ai simțit vreodată că nu e locul tău acolo, pe scenă, pe sticlă, în fața camerelor, sau pur și simplu ai vrut să faci și altceva?

N.P.: În timp ce lucram ca actriță îmi plăcea foarte mult și nu mă vedeam în altă parte la acel moment. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș face aceeași alegere. A fost o etapă foarte frumoasă din viața mea. Cu siguranță atunci locul meu era pe scenă.

R: Ai avut parte de accidente reale la filmări, faze spontane care nu se regăseau în scenariu?

N.P: Nu am avut parte de situații neplăcute sau schimbări majore de plan. Dacă au fost, au venit firesc, ca și cum totul făcea parte din script.

R: De exemplu, atunci când ai venit în living când toți erau la masă ca să anunți că mama e bolnavă și ai căzut pe spate, a fost o scenă neplanificată? Te-ai accidentat înainte să te prindă Bebe Cotimanis?

N.P.: Cred că totul făcea parte din plan. Nu-mi amintesc să fi fost ceva neprevăzut, iar reacția domnului Cotimanis s-a datorat talentului și profesionalismului său.

"Mai dormeam în mașină. Mă întorceam târziu, pe întuneric, dar nu simțeam nevoia de altceva"

R: Câte ore pe zi filmați în perioada 2005-2006 cât s-a turnat serialul?

N.P.: În general, plecam dimineața la ora 06:00 către Buftea. Reușeam să mai dorm în mașină, parcă la 09:00 începeau filmările când trebuia să fim pe platou îmbrăcați, coafați și cu make-up-ul gata. Mă întorceam târziu, adesea pe întuneric, dar nu simțeam prea mult nevoia de altceva. Îmi amintesc cu bucurie de toată această perioadă, așa că acum nu simt că era obositor.

R: Ai simțit vreodată că nu mai poți și că vrei să renunți sau dimpotrivă ți-a făcut plăcere și te-a încântat toată experiența?

N.P.: Nu am simțit niciodată că vreau să renunț. A fost o bucurie zi de zi, în plus eram o echipă unită, aproape ca o familie, ne respectam reciproc.

R: Era primul tău contact cu o echipă de filmare, cu Studiourile Buftea, cu actori mari, cu regizori?

N.P.: Nu, am avut experiențe anterioare în domeniu.

R: Cum te-ai împăcat cu actrița Rodica Negrea (mama din film)?

N.R.: Rodica Negrea este o actriță și o persoană extraordinară. Țin foarte mult la ea, este un profesionist desăvârșit și un om deosebit. Mă simt onorată că am avut ocazia să joc împreună cu dânsa și să-mi fie ”mamă” în serial.

R: Palmele (de la mama) erau reale?

N.R.: Dacă păreau reale este extraordinar! Arată că echipa știa ce face. Nu, palmele nu erau reale.

R: De cine te-ai simțit cel mai aproape din distribuție?

N.P.: Am fost foarte apropiată de Mihaela Bărluțiu, Nicoleta Luciu. Cele două așa-zise rivale din film. În realitate râdeam, ne distram, plecam împreună cu diverse ocazii, ascultam muzică. Și, normal, cu Ioana (sora mea din film) și chiar de “fratele meu Ionuț” - actorul Alexandru Barbă. Am avut relații bune cu toți membrii echipei. M-am înțeles bine cu toți de pe set cu care colaboram la vremea respectivă, în funcție de scene și secvențe.

R: Când mergeați în turnee prin țară în 2006 cum vă primea publicul?

N.R.: Publicul ne primea cu multă bucurie și emoție. Nici nu erau atât de multe surse de informații și era un prilej unic și fericit să ne cunoaștem mai bine.

R: Ai fost vreodată îndrăgostită în realitate de Lucian Viziru sau a fost doar un rol foarte bine jucat? Pentru că multe dintre scene au transmis o intimitate aparte...

N.P: Atât Lucian cât și eu, în viața reală, eram implicați în alte relații cu persoane pe care le iubeam și respectam. Nu a fost mai mult decât angajamentul actoricesc. Lucian este un suflet minunat, colaborarea noastră a fost ușoară și fără dificultăți. Mă bucur că relația dintre personaje a fost percepută atât de autentic. A fost o colaborare reușită și asta și datorită întregii echipe implicate în proiect, de la lumini, sunet, regie etc. și până la montaj. Este meritul atât al nostru cât și al echipei din spate.

*actrița Nicole Popescu la 42 de ani / foto: Alexandra Putanu

