Cutremur de 7,3 în Noua Zeelandă. Alertă de tsunami

Potrivit Daily Express, puternicul cutremur a lovit Coasta de Nord-Est a Noii Zeelande, a confirmat Centrul seismologic euro-mediteraneean (EMSC). Imediat după seism, autoritățile au cerut oamenilor să caute locuri/clădiri înalte pentru a se refugia.

O persoană care locuiește în zona Wellington a țării a transmis: „Cutremur mediu care a fost susținut o perioadă. Ne-a trezit”. Seismul a avut loc la ora locală 02:27, în dimineața zilei de 5 martie 2021 (15:27 pe 4 martie, ora României).

JUST IN: 7.3-magnitude earthquake recorded off the northeast coast of New Zealand, USGS says.



New Zealand authorities warn those who felt earthquake near coast to "move immediately to the nearest high ground, or as far inland as you can." pic.twitter.com/30EI2t00NH