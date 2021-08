Cum pregătim tenul pentru toamnă. Iată ce trebuie să faci

Odată cu finalizarea sezonului cald, când tenul nostru este într-o măsură mai mare agresat de razele soarelui, căldură și aerul uscat, putem să evaluăm starea pielii noastre și să ne adaptăm rutina de îngrijire și produsele pentru următorul sezon, cel de toamnă.

Dermatologii americani mizează în continuare pe păstrarea cremei cu factor de protecție solară în rutina zilnică de îngrijire, scrie Dermstore. Soarele își pierde din putere, însă efectele sale sunt încă prezente, de aceea ar trebui să ne protejăm pielea împotriva razelor UVA și UVB. După o vară de activități în natură, în oraș, la piscină, mare, la care am folosit creme cu protecție solară, creme hidratante sau uleiuri care să ne scoată în evidență bronzul și pielea catifelată, am putea opta și pentru un ritual complet de exfoliere, care să elimine în profunzime orice acumulare de tegumente și reziduuri lăsate de creme. Hidratarea și protecția SPF sunt obligatorii după exfoliere. Și dacă am adus vorba de hidratare, se pretează ca odată cu instalarea sezonului mai rece să facem treptat tranziția către o cremă de față mai grasă, care să protejeze tenul de primele scăderi de temperatură. Desigur, cremele nutritive se aleg în funcție de tipul de ten și nevoile sale, dar cu siguranță hidratarea nu are cum să lipsească din sezonul de toamnă.

Tot pe aceeași temă am vorbit și cu Ana Maria Scripcari, o tânără antreprenoare din domeniul frumuseții, pasionată de îngrijirea tenului. Experiența ei în beauty i-a venit ca o mănușă vorbind despre tranziția rutinei de frumusețe de la vară la toamnă, întrucât majoritatea produselor pe care le recomandă le-a încercat pe propria piele.

„Tranziția de la vară (caniculă) la toamnă este importantă atât pentru piele, păr cât și pentru întregul organism”, ne-a spus Ana. „Datorită anotimpului de vară, tenul nostru are tendința de a se menține hidratat, bariera naturală fiind mult mai protejată comparativ cu anotimpul rece. Toamna, organismul trece printr-un deficit de vitamine, minerale, iar de aici apar și anumite probleme ale pielii precum deshidratare, sensibilitate, tendința către acnee, la fel și cu părul, începe să se rupă sau să cadă mai mult decât de obicei”, a explicat ea.

Schimbarea rutinei, esențailă toamna

„Prin urmare, este important să ne schimbăm rutina de îngrijire a pielii și a părului în funcție de anotimp, pentru menținerea sănătății acestora.



Ana este adepta produselor de îngrijire coreene, care au rețete mult mai curate, ingrediente mai apropiate de natură, efectele fiind de durată.



„Rutina de îngrijire coreeană presupune câțiva pași de bază, astfel atingând obiectivele dorite, în funcție de tipul de ten: uscat, sensibil, normal, mixt, gras. Pentru un ten uscat sau sensibil, se va pune accent pe o rutină cu o acțiune blândă, hidratare, nutriție, calmare. Tenul mixt necesită îngrijire specială pentru zona T (exces de sebum) și pentru zona obrajilor (este mai sensibilă). Tenul gras sau seboreic are nevoie de produse cu texturi lejere, pentru echilibrarea excesului de sebum, reducerea punctelor negre, hidratarea pielii, echilibrarea barierei de protecție”, ne-a explicat aceasta.

Pașii pe care îi putem urma în rutina zilnică toamna

Ne-au fost explicați, de asemenea, pașii de urmărit în rutina de îngriire.

„Curățarea sau demachierea se realizează cu produse care nu agresează, nu irită tenul. Gelul,spuma, uleiul de curățare trebuie să aibă un pH redus (optim) și să aibă la bază ingrediente precum extract de ceai verde, extract de melc, aloe, pantenol sau ceramide. În continuare, tonerul sau esența pregătește pielea pentru următoarele etape de îngrijire, facilitând o absorbție mai bună. Este important să nu conțină ingrediente care irită tenul sau distrug bariera de protecție, precum alcool, parabeni, silicon sau parfum,

Serurile vor fi cu acțiune de calmare, regenerare, hidratare. O atenție deosebită se va acorda produselor cu ingrediente active precum acizi: lactic, mandelic, AHA, BHA, PHA, vitamina C, retinol, niacinamide, propolis, ginseng, ceai verde și pantenol. Concentrațiile produselor cu ingrediente active vor fi selectate conform tipului de ten, de aceea se recomandă introducerea produselor cu procent redus pentru a nu sensibiliza sau irita tenul”, a mai explicat Ana.

Ce creme folosim

Odată ce ne-am asigurat că tenul nostru este curat și a primit substanțele de care nevoie, putem trece la aplicarea unei creme.

„Crema de față și pentru zona ochilor sunt un must have, acestea au un rol de menținere a hidratării și pot conține acid hialuronic, colagen, elastină, pantenol, ceramide, extract de melc, peptide, ingrediente fermentate (Galactomyces). Cremele cu SPF rămân obligatorii și pentru perioada rece, mici excepții fiind zilele ploioase când indicele UV poate fi zero. Exfolierea tenului se poate face săptămânal, în funcție de tipul tenului, după care putem adăuga măști de față de tip șervețel sau wash-off, peel-off”, a explicat ea.



„Pielea este haina noastră zilnică, de care trebuie să avem grijă!”, a concluzionat Ana.