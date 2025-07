Complexul Educațional Laude-Reut – 16 ani de excelență neîntreruptă la Bacalaureat

Complexul Educațional Laude-Reut își reconfirmă statutul de model de excelență în învățământul preuniversitar românesc, înregistrând pentru al 16-lea an consecutiv o promovabilitate de 100% la examenul de Bacalaureat. În 2025, Liceul Laude-Reut ocupă locul 4 în București și locul 7 la nivel național în clasamentul liceelor cu promovabilitate integrală, dintre unitățile cu peste 30 de candidați.

"Cu o medie generală de 9,32 și 14 note de 10 obținute la examenul de Bacalaureat din acest an, Laude-Reut se află, din nou, în elita colegiilor de prestigiu din România — alături de instituții consacrate precum Sf. Sava, Tudor Vianu și Gheorghe Lazăr — menținându-se constant, de peste un deceniu, în Top 10 licee la nivel național.Performanța este o promisiune îndeplinită, an de an. Complexul Educațional Laude-Reut nu doar menține, ci construiește constant succesul. Această continuitate în excelență este rezultatul unui ecosistem educațional bazat pe diferențiere, susținere și colaborare. Elevii beneficiază de pregătire personalizată, în funcție de nevoile și ritmul fiecăruia, ghidați de profesori atent selecționați, pasionați și dedicați", potrivit unui comuncat al instituției primit la redacție.

"Educația este completată de participarea activă la competiții academice și proiecte interdisciplinare, care dezvoltă gândirea critică, creativitatea, încrederea în sine și spiritul de echipă. Progresul nu este întâmplător, ci rezultatul unei strategii bine calibrate, menite să aducă fiecare elev la potențialul său maxim.

Această reușită nu înseamnă doar cifre impresionante, ci reflectă un parteneriat autentic între elevi, profesori și părinți – un veritabil triunghi al succesului, în care fiecare voce este ascultată, fiecare pas este susținut și fiecare efort este recunoscut. Este o comunitate care lucrează împreună, cu încredere și responsabilitate, pentru binele fiecărui copil.

Absolvenții Laude-Reut finalizează un parcurs educațional cu adevărat distinct, în cadrul unor programe de elită precum Diplomație și Relații Internaționale, Business English, Media, Comunicare și Marketing, Gândire Critică, o ofertă educațională unică în România care le oferă o pregătire solidă și o viziune internațională asupra viitorului lor profesional.

Fondat în 1997, Complexul Educațional Laude-Reut este astăzi un reper național în educație, cu o structură completă – de la grădiniță la liceu – și o abordare multiculturală, inovatoare. Cei 600 de elevi ai săi învață într-un mediu care promovează performanța, valorile și responsabilitatea socială.

Rezultatele din 2025 reconfirmă angajamentul Laude-Reut de a forma generații de tineri pregătiți să exceleze oriunde în lume, printr-o educație riguroasă, empatică și adaptată realităților actuale", se mai arată în comunicatul instituției de învățâmânt.

Mai multe detalii despre rezultatele Bacalaureatului 2025: https://www.bacplus.ro/top-licee

