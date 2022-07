Comisia Europeană finanțează CIVICA-Universitatea Europeană de Științe Sociale, cu 14 milioane de euro

Comisia Europeană a propus pentru apelul Erasmus+ 2022-2027 un buget total de 272 de milioane de Euro, susținând astfel dezvoltarea alianțelor universitare europene, selectate în anul 2019, și încurajând transformarea instituțională a Spațiului european al Învățământului Superior și Cercetării. Din CIVICA face parte și Școala Națională de Studii Politico-Administrative (SNSPA).

“SNSPA este în elita Universităților Europene de științe sociale. Privim cu mândrie, dar și cu responsabilitate rezultatul selecției Comisiei Europene. Vom continua să construim universitatea viitorului, alături de partenerii noștri din alianță, oferind studenților și profesorilor din SNSPA oportunități inovatoare și transnaționale în educație și cercetare. Este un succes al SNSPA și al celorlalte (puține) universități din România care au trecut prin această competiție europeană. Pe de altă parte, nu pot să nu-mi exprim îngrijorarea cu privire la modul în care se discută despre viitorul universităților la noi în țară. Mă întreb cum o să mai dialogăm noi de la egal la egal cu partenerii europeni, după ce ministrul educației din România susține deschis, public, oficializarea imposturii academice. În acest moment, prin promovarea unui pachet legislativ fără minime norme morale şi de calitate, Ministerul Educației din România devine primul impediment în calea excelenței academice, prin oficializarea unor practici repudiate peste tot în lume, pe care dorește să le ridice la rang de lege”, a declarat rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie.

CIVICA – Universitatea Europeană de Științe Sociale reunește, în prezent, zece instituții de prestigiu în domeniul științelor sociale, umaniste, în managementul afacerilor și politicilor publice: Sciences Po (Franța), Bocconi University (Italia), Central European University (Austria), European University Institute (organizație interguvernamentală europeană), Hertie School (Germania), SNSPA (România), Stockholm School of Economics (Suedia), IE University (Spania), SGH – Warsaw School of Economics (Polonia) și London School of Economics and Political Science (Marea Britanie).

Astfel, alianța extinsă va conecta peste 72.000 de studenți și absolvenți la o comunitate de 13.000 de cadre didactice și aproximativ 7.000 de membri ai personalului administrativ.

Scopul principal al CIVICA este de a implementa viziunea Universității Europene, universitatea viitorului, până în anul 2030. Pentru a atinge acest obiectiv, instituțiile partenere se angajează să consolideze și să extindă alianța prin dezvoltarea unui campus inter-universitar fizic și digital, care va uni predarea cu învățarea, cercetarea cu inovația și societatea în ansamblul său, dincolo de granițele culturale, lingvistice și naționale. Odată cu noile activități care vor începe în toamna anului 2022, membrii alianței vor oferi studenților și cercetătorilor din cadrul SNSPA șansa de a beneficia de mobilități de studii noi și oferte educaționale comune. Până în toamna anului 2026, alianța își propune să crească mobilitatea studenților cu 25%, furnizând în același timp peste 2.000 de oferte educaționale pentru studenții aflați la licență și masterat și mai mult de 400 de activități de cercetare pentru tinerii doctoranzi, aflați la începutul carierei.

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a făcut parte din primul val de trei universități românești declarate câștigătoare de Comisia Europeană în competiția pentru crearea Universităților Europene. CIVICA, consorţiul universitar din care face parte SNSPA, a fost selectat în anul 2019 pentru a crea una dintre cele 17 universităţi europene pilot.

