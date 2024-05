De ce nu vorbește, de fapt, Ciolacu cu Piedone. ”Nu mai poți ridica pretenții”

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit la un post TV despre motivul pentru care a ”tăiat” comunicarea cu Cristian Popescu Piedone, unul dintre contracandidații la Primăria București, dar cu care se și înțelege bine, subliniind că de același ”tratament” ar fi avut parte toți ceilalți adversari politici în perioada campaniei electorale.

”Ce voiați? Să vă mint? Am zis că suntem cunoștințe și ne știm de o perioadă foarte mare. De exemplu, ce când a început această campanie electorală eu nu am mai comunicat cu dl. Piedone”, a declarat premierul Marcel Ciolacu la Realitatea Plus.

Întrebat care este motivul pentru care a ”tăiat” comunicarea cu edilul de la Sectorul 5, care este candidatul PUSL la Primăria București, Ciolacu a venit cu o explicație care are legătură cu candidatul social democrat la această funcție.

”Aș jigni-o pe Gabriela Firea. Cum adică să comunic? Indiferent dacă suntem prieteni, vreau să înțelegem că dacă suntem în campania electorală, suntem adversari politici. Și cu asta am încheiat discuția. Nu există... Să știți că pe anumite principii, indiferent de ce s-a spus în spațiul public, cât de bun negociator am fost sau am această capacitate de a mă așeza cu toată lumea la masă. Am niște principii pe care nu le trec. Eu îmi respect colegii. Fiindcă în momentul în care nu o mai faci, în momentul acela nu mai poți ridica pretenții de a fi liderul unui partid”, a explicat premierul Ciolacu.

Premierul neagă o înțelegere cu fondatorul partidului lui Piedone

Realizatoarea Anca Alexandrescu a punctat că în spațiul public s-a vehiculat inclusiv o variantă de înțelegere între fondatorul PUSL, Dan Voiculescu, ”că de fapt vă convine candidatura lui Cristian Popescu Piedone, ca să nu câștige Gabriela Firea, pentru că ar reprezenta un pericol pentru dvs (...) Că dacă va câștiga Primăria Capitalei, Gabriela Firea ar putea să ridice pretenții”.

În acest sens, Marcel Ciolacu a venit cu precizări care să demonteze aceste discuții. ”Eu sunt președintele Partidului Social Democrat de aproape 4 ani de zile. Dacă punem și perioada de interimar, mai mult de 4 ani. Eu, în acest an, am examenul complet ca și președinte de partid. Indiferent dacă voi candida sau nu voi candida, la finalul acestui ciclu electoral va fi un congres, în principiu. Cum adică eu să nu mă bucur că dna Firea câștigă Bucureștiul? Eu să nu mă bucur că va fi mai bine pentru bucureșteni, că fiecare dintre noi, în parcursul nostru, și administrativ, și politic, învățăm dacă avem mintea deschisă? Dna Gabriela Firea, sunt ferm convins că a învățat și lucrurile pe care nu le-a făcut foarte bine de nu a câștigat data trecută”, a mai spus premierul Marcel Ciolacu.

Citește și: Ciolacu: Avem o competiţie, momentan, de scris cărţi. Nu particip la ea!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News