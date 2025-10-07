Cine muncește și cine lipsește în Parlamentul European: Tudose și Firea, pe lista rușinii

Deși activitatea europarlamentarilor români este adesea greu de urmărit de către publicul larg, datele oficiale privind prezența la voturile din Parlamentul European oferă o imagine clară asupra implicării fiecăruia. Analiza prezenței din ultimele 180 de zile scoate la iveală diferențe semnificative între reprezentanții României – unii se remarcă prin consecvență și participare activă, în timp ce alții se regăsesc printre marii absenți ai forului legislativ european.

Iuliu Winkler, Georgiana Teodorescu și Victor Negrescu - europarlamentarii români cu cele mai bune prezențe

Astfel, analizând prezența europarlamentarilor români la voturile prin apel nominal din Parlamentul European, din ultimele 180 de zile, observăm că pe locul 1 se află europarlamentarul Iuliu Winkler (UDMR/PPE - prezență 95,5%), pe locul doi dintre români se află Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR (prezență de 91,9%), la egalitate cu Victor Negrescu, europarlamentar PSD, iar pe locul trei se poziționează Daniel Buda (europarlamentar PNL, cu o prezență de 91,6%).

Marii absenți ai României din PE

Marii absenți ai României din Parlamentul European sunt Mihai Tudose și Gabriea Firea. Mihai Tudose (PSD) apare chiar în top 10 persoane cu cele mai mici rate de prezență, cu un scor de doar 41%. Gabriela Firea (europarlamentar PSD) are un scor de 44,9%, iar europarlamentarul PSD Dan Nica se poziționează pe locul 3 dintre români la prezența slabă, cu 59,7%.