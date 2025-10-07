€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 14:57 07 Oct 2025 | Data publicării: 13:47 07 Oct 2025

Cine muncește și cine lipsește în Parlamentul European: Tudose și Firea, pe lista rușinii
Autor: Doinița Manic

parlament-european-4_49095000 Foto: Agerpres
 

O analiză a prezenței europarlamentarilor români la voturile prin apel nominal din ultimele 180 de zile arată diferențe uriașe între cei mai activi și cei mai absenți reprezentanți ai României în Parlamentul European.

Deși activitatea europarlamentarilor români este adesea greu de urmărit de către publicul larg, datele oficiale privind prezența la voturile din Parlamentul European oferă o imagine clară asupra implicării fiecăruia. Analiza prezenței din ultimele 180 de zile scoate la iveală diferențe semnificative între reprezentanții României – unii se remarcă prin consecvență și participare activă, în timp ce alții se regăsesc printre marii absenți ai forului legislativ european.

Iuliu Winkler, Georgiana Teodorescu și Victor Negrescu - europarlamentarii români cu cele mai bune prezențe

Astfel, analizând prezența europarlamentarilor români la voturile prin apel nominal din Parlamentul European, din ultimele 180 de zile, observăm că pe locul 1 se află europarlamentarul Iuliu Winkler (UDMR/PPE - prezență 95,5%), pe locul doi dintre români se află Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR (prezență de 91,9%), la egalitate cu Victor Negrescu, europarlamentar PSD, iar pe locul trei se poziționează Daniel Buda (europarlamentar PNL, cu o prezență de 91,6%).

Marii absenți ai României din PE

Marii absenți ai României din Parlamentul European sunt Mihai Tudose și Gabriea Firea. Mihai Tudose (PSD) apare chiar în top 10 persoane cu cele mai mici rate de prezență, cu un scor de doar 41%. Gabriela Firea (europarlamentar PSD) are un scor de 44,9%, iar europarlamentarul PSD Dan Nica se poziționează pe locul 3 dintre români la prezența slabă, cu 59,7%.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

parlamentul european
eudeputati
mihai tudose
gabriela firea
iuliu winkler
georgiana teodorescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Toamna spectaculoasă a personajelor negative, la Opera Comică pentru Copii
Publicat acum 4 minute
Ce plănuiește Ucraina să facă după atacurile rusești asupra infrastructurii de gaze
Publicat acum 6 minute
Creatorii ChatGPT au dezvăluit locurile de muncă cele mai expuse riscului de a fi înlocuite de inteligența artificială
Publicat acum 21 minute
BCE avertizează: O postare virală poate doborî o bancă în situaţii de criză
Publicat acum 26 minute
Vă invităm să urmăriți Concertul „Eroism prin vocea a trei piane” de la Opera Națională București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat acum 22 ore si 46 minute
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close