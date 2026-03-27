Curs valutar: € 5.0991
|
$ 4.4276
 
Cenaclul de la Roma, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Data actualizării: 17:13 27 Mar 2026 | Data publicării: 17:13 27 Mar 2026

Cenaclul de la Roma, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Autor: Alexandra Curtache

Cenaclul de la Roma, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO Cenaclul de la Roma, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO

Scriitorul și jurnalistul Valeriu Barbu, fondatorul Cenaclului de la Roma, este protagonistul ediției De Ce Citim, de săptămâna aceasta.  

Sâmbătă, 28 martie, începând cu ora 17.00, scriitorii Flaviu George Predescu și Valeriu Barbu, fondator al Cenaclului de la Roma, vor dialoga despre traduceri literare, dar și despre cartea de debut a autoarei.  

Valeriu Barbu s-a născut pe data de 30 mai 1968, la Galați. A debut literar în 1985. Până în prezent este autorul a nenumărate cărți și articole. Este proprietarul Radio Vocativ.  

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.  

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!  
 

