Cel mai bogat om, Jeff Bezos, va călători în spațiu pe 20 iulie

Conform The Verge, fondatorul și CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, a anunțat că va merge în spațiu alături de fratele său, Mark. Multimiliardarul a făcut anunțul pe Instagram, transmițând că va zbura în spațiu pe 20 iulie, într-o rachetă construită de compania lui Bezos, Blue Origin. Firma a anunțat încă din mai că va efectua primul zbor cu echipaj din istoria sa, dar nu se menționase nicăieri prezența lui Bezos.

În videoclipul de pe Instagram, Bezos a transmis că această călătorie în spațiu a fost un vis pe care l-a avut mereu, adăugând că este un lucru foarte „însemnat” prezența fratelui său. Descrierea postării este următoarea: „De când aveam doar cinci ani visez că voi călători în spațiu. Pe 20 iulie, voi face această călătorie alături de fratele meu. Cea mai mare aventură... alături de cel mai bun prieten”.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Jeff Bezos (@jeffbezos)

Viața miliardarului se va schimba, spune acesta

Această experiență urmează să fie schimbătoare de viață, mai spune miliardarul american. „Când vezi Pământul din spațiu, te schimbă. Îți schimbă relația cu planeta, cu umanitatea. E un singur Pământ”, a zis Jeff Bezos. „Vreau să merg în această călătorie fiindcă este ceea ce mi-am dorit toată viața. Este o aventură. Este foarte important pentru mine”.

Cum se va desfășura operațiunea

Frații Bezos vor călători până la marginea spațiului la bordul rachetei reutilizabile a Blue Origin, numită New Shepard. Racheta are în vârf o capsulă pentru echipaj care poate acomoda șase pasageri. Aceasta are geamuri foarte mari pentru o vizibilitate sporită.

Racheta va părăsi Pământul cu ajutorul reacției, iar odată ce ajunge la linia Kármán, la 100 kilometri altitudine, capsula se va detașa, permițându-le celor din interior să vadă forma Terrei și să simtă pe pielea lor gravitația zero. Racheta și capsula vor ateriza separat, iar pasagerii vor ajunge în Vestul Texasului, cu ajutorul parașutelor.