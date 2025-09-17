Data publicării:

CEC Bank oferă asistență rutieră direct din Mobile Banking

Autor: DCNews Team | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

CEC Bank continuă procesul de digitalizare a produselor și serviciilor sale și oferă clienților posibilitatea achiziției de abonamente de asistență rutieră direct din aplicația de Mobile Banking – CEC app. Noua versiune a aplicației este deja disponibilă în magazinele virtuale (Google Play, App Store, Huawei AppGallery). 

Abonamentele se emit pentru perioade fixe de 6 luni, la prețul de doar 29 lei (TVA inclus). Acestea sunt destinate exclusiv autoturismelor și sunt valabile pe întreg teritoriul României. 

Noua funcționalitate a fost implementată în baza parteneriatului CEC Bank cu Scala Assistance SRL, alături de care Banca a lansat până în prezent achiziția de roviniete, huviniete, PEAJ (înregistrarea în baza de date a informaţiilor privind achitarea a tarifului de trecere) și RCA. 

Clienții pot achiziționa abonamente din cadrul secțiunii “Plăți – RCA și taxe rutiere”. Serviciile cuprinse în abonament acoperă repararea autovehiculului imobilizat la locul evenimentului rutier cu cea mai apropiată echipa din rețea precum și tractarea autovehiculului imobilizat în limita maximă de 200 km parcurși de echipajul de tractare per eveniment. 

Amintim că banca oferă clienților săi, începând încă din primăvara anului trecut, posibilitatea achiziționării huvinietei (în sprijinul românilor care tranzitează țara vecină) sau să își plătească taxa de pod de la Fetești - Cernavodă direct din aplicațiile băncii de Mobile Banking și Internet Banking. 

Despre CEC Bank 

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale.  

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CECapp) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.  

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.  

Despre Grupul CEC Bank 

Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC BANK S.A., a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de garanţii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii şi a oricăror alte surse pentru credite şi alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice - producători agricoli şi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii. FGCR acordă garanții pe seama surselor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile stabilite printr-o serie de acte normative. Detalii se regăsesc pe website-ul FGCR https://fgcr.ro/despre-noi/. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Vance promite că va viza rețeaua lui Soros pentru asasinarea lui Charlie Kirk. Reacția Open Society Foundations
17 sep 2025, 09:32
(P) Ce înseamnă cotele de pariuri în sport?
17 sep 2025, 09:24
SUA: Minorii de 14 şi 15 ani vor fi judecaţi ca adulţi pentru anumite infracţiuni în Washington
17 sep 2025, 09:35
Rusia a lansat un atac asupra regiunii Krivoi Rog iar Ucraina a vizat centrala nucleară Zaporojie
17 sep 2025, 09:09
BANCUL ZILEI: Bulă și condica de sugestii
17 sep 2025, 08:54
Mbappé scrie istorie în Champions League: dubla cu Marseille îl urcă lângă Thomas Müller în topul golgheterilor all-time
17 sep 2025, 09:01
ParintiSiPitici.ro
11 lucruri pe care profesorii le urăsc în tăcere la părinți: „Ne fac munca mai dificilă zi de zi și afectează și succesul copilului la școală!”
16 sep 2025, 21:39
Marco Rubio, nou anunț despre străinii care sărbătoresc asasinarea lui Charlie Kirk / video
17 sep 2025, 08:45
Donald Trump, vizită în Marea Britanie. Subiectele aflate pe masa de discuții
16 sep 2025, 23:56
Administrația Trump dă undă verde armamentului pentru Ucraina finanțat de statele europene membre NATO
16 sep 2025, 23:46
Fostul președinte al Braziliei, susținut de Trump, a fost spitalizat după o condamnare istorică de 27 de ani pentru lovitură de stat
16 sep 2025, 23:59
Descoperire macabră în Sacoşu Mare: Fragmente osoase, aparent umane, găsite într-o baltă cu peşti
16 sep 2025, 23:13
Zeci de mii de mașini Chevrolet, rechemate în service. Șofer: A explodat când făceam plinul
16 sep 2025, 22:38
Planul asasinării lui Charlie Kirk: Cât s-a pregătit pentru atac Tyler Robinson și ce spera să se întâmple după crimă
16 sep 2025, 23:19
Congresul SUA, vot decisiv mâine pe sancțiuni: Tarife de 500% pentru Rusia și aliații săi
16 sep 2025, 22:36
Încă o țară din Europa va interzice telefoanele mobile în școli
16 sep 2025, 22:03
Lituania deschide școli unde copiii învață să opereze drone
16 sep 2025, 21:47
Prințul Harry, „foarte rănit”, după ce a descoperit "secretele dureroase" ale Familiei Regale
16 sep 2025, 21:10
Fetiță de 5 ani, rănită de un lup în Neos Marmaras, din Sithonia
16 sep 2025, 20:27
Ce pedeapsă riscă fiul lui Ilie Dumitrescu dacă probele de la INML ies pozitive la cocaină
16 sep 2025, 20:22
Casa din Polonia avariată de o dronă rusească, lovită, de fapt, de o rachetă a unui avion F-16 polonez. Contre între președinte și premier
16 sep 2025, 20:46
Club de fotbal, trecut sub administrare judiciară după ce a fost "infiltrat" de Mafia italiană
16 sep 2025, 20:12
Ești nostalgic după comunism? Se cer măsuri ferme în combaterea "asaltului online"
16 sep 2025, 19:02
Visa Waiver: Ungaria revine, România rămâne pe dinafară. Ciuvică și Chirieac, analiză la „Miercurea Neagră”
16 sep 2025, 19:17
Judecătoarea Adriana Stoicescu, supravegheată video și audio după o singură discuție, în 2019, cu Călin Georgescu. Procurorii i-au dat un ”rol fundamental”
16 sep 2025, 18:44
Luigi Mangione scapă de două capete de acuzare în cazul uciderii unui CEO de asigurări de sănătate
16 sep 2025, 18:32
Bucureștiul, orașul orelor pierdute în trafic
16 sep 2025, 17:55
Rusia amenință direct Polonia: Riscă o nouă împărțire, ca după Al Doilea Război Mondial
16 sep 2025, 19:09
De ce nu a fost Regina Camilla la funeraliile ducesei de Kent
16 sep 2025, 17:53
Irineu Darău vine la DCNews. Profesorii Sorin Ivan și Ovidiu Pânișoară intervin în emisiune
16 sep 2025, 18:25
Doi copii, răpiți pentru o sumă de "peste 100.000 de euro". Fost șef al spionajului, acuzat de fapte grave
16 sep 2025, 18:08
Când ritmul întâmpină politica: cum rap-ul moldovenesc a devenit vocea nemulțumirii
16 sep 2025, 17:19
Bulgaria trăiește visul cel mare al României: Diaspora se întoarce masiv acasă, iar Sofia doboară recorduri pe piața muncii
16 sep 2025, 17:44
Horoscop 17 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
16 sep 2025, 16:56
O femeie din Bistriţa-Năsăud, bătută de soț, cu ordinul de protecție în mână
16 sep 2025, 17:24
Statutul funcționarilor publici. Decizia CCR răstoarnă tot: A fost admisă cererea de neconstituționalitate
16 sep 2025, 16:30
Ungaria este reinclusă în Visa Waiver. Precizările ambasadei americane de la Budapesta
16 sep 2025, 16:36
Tragedie în Piatra Neamț: Un adolescent de 15 ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică
16 sep 2025, 16:17
Asasinul lui Charlie Kirk, prima audiere în instanță. Pedeapsa cu moartea ar putea fi solicitată
16 sep 2025, 17:03
FineStore Virtuții: un concept inovator de magazin dedicat băuturilor fine, cu prețuri accesibile
16 sep 2025, 15:43
Urmează să faci nuntă? Anunț de la ANAF despre dar
16 sep 2025, 15:28
Comisia Europeană, sub asediul politicienilor extremiști. Ursula von der Leyen urmează să se confrunte cu 2 moțiuni de cenzură
16 sep 2025, 15:34
Ce trebuie neapărat să faci atunci când scoți câinele la plimbare
16 sep 2025, 15:58
Pentagonul anunță „toleranță zero” față de militarii americani care aplaudă asasinarea lui Charlie Kirk
16 sep 2025, 15:12
Trei idei de mese sănătoase și echilibrate pentru copilul tău, perfecte pentru pauza de la școală
16 sep 2025, 15:36
Ford face concedieri. De ce? Cererea pentru automobile electrice rămâne sub estimări
16 sep 2025, 14:31
Klaus Iohannis ar urma să fie executat silit. ANAF i-a transmis să predea imobilul care nu îi aparține
16 sep 2025, 14:31
Polonia va prelungi pe termen nelimitat închiderea frontierei cu Belarus
16 sep 2025, 14:32
O reprezentantă de vârf din AfD a fost primită la Casa Albă de administrația Trump
16 sep 2025, 14:13
Avertismentul unei mame pentru părinții care au copii la grădiniță. Semnele la care trebuie să fie atenți
16 sep 2025, 14:41
Trei tipuri de afecțiuni pe care le poți combate cu ajutorul feniculului
16 sep 2025, 14:35
Israelul confirmă lansarea ofensivei terestre asupra orașului Gaza
16 sep 2025, 13:39
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Despre posteritatea lui Nicolae Labiș, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
acum 5 minute
Trump a aprobat primele pachete de arme pentru Ucraina prin noul mecanism PURL — surse
acum 6 minute
Kremlinul reacționează, după ce Procurorul General al României a acuzat Rusia de implicarea în alegerile din România
acum 7 minute
CEC Bank oferă asistență rutieră direct din Mobile Banking
acum 15 minute
„Tot litoralul este ilegal”: Dezvăluirea care zguduie turismul românesc / video
acum 16 minute
Un asteroid uriaș cât două stadioane de fotbal se apropie de Pământ pe 18 septembrie. Cum îl poți vedea live
acum 20 de minute
Liga Campionilor: Real Madrid, victorie cu emoții,  Benfica, învinsă acasă. Rezultatele de marți
acum 26 de minute
Trucuri simple pentru a scăpa de calcarul din mașina de spălat
Cele mai citite știri
pe 16 Septembrie 2025
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
pe 16 Septembrie 2025
SONDAJ despre Nicușor Dan și Oana Țoiu. Procent greu pentru președinte și oamenii lui
pe 16 Septembrie 2025
Eclipsă de Soare, pe 21 septembrie. Patru zodii își pot schimba destinul
pe 16 Septembrie 2025
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
pe 16 Septembrie 2025
Prețurile la apartamente au bubuit în Sectorul 6 condus de Ciprian Ciucu. Dar iată pe ce dau banii, de fapt, oamenii! Ați sta aici?! video
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel