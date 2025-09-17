CEC Bank oferă asistență rutieră direct din Mobile Banking

CEC Bank continuă procesul de digitalizare a produselor și serviciilor sale și oferă clienților posibilitatea achiziției de abonamente de asistență rutieră direct din aplicația de Mobile Banking – CEC app. Noua versiune a aplicației este deja disponibilă în magazinele virtuale (Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Abonamentele se emit pentru perioade fixe de 6 luni, la prețul de doar 29 lei (TVA inclus). Acestea sunt destinate exclusiv autoturismelor și sunt valabile pe întreg teritoriul României.

Noua funcționalitate a fost implementată în baza parteneriatului CEC Bank cu Scala Assistance SRL, alături de care Banca a lansat până în prezent achiziția de roviniete, huviniete, PEAJ (înregistrarea în baza de date a informaţiilor privind achitarea a tarifului de trecere) și RCA.

Clienții pot achiziționa abonamente din cadrul secțiunii “Plăți – RCA și taxe rutiere”. Serviciile cuprinse în abonament acoperă repararea autovehiculului imobilizat la locul evenimentului rutier cu cea mai apropiată echipa din rețea precum și tractarea autovehiculului imobilizat în limita maximă de 200 km parcurși de echipajul de tractare per eveniment.

Amintim că banca oferă clienților săi, începând încă din primăvara anului trecut, posibilitatea achiziționării huvinietei (în sprijinul românilor care tranzitează țara vecină) sau să își plătească taxa de pod de la Fetești - Cernavodă direct din aplicațiile băncii de Mobile Banking și Internet Banking.

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CECapp) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.

Despre Grupul CEC Bank

Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC BANK S.A., a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de garanţii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii şi a oricăror alte surse pentru credite şi alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice - producători agricoli şi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii. FGCR acordă garanții pe seama surselor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile stabilite printr-o serie de acte normative. Detalii se regăsesc pe website-ul FGCR https://fgcr.ro/despre-noi/.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News