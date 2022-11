Ce vrea Oxi, din echipa lu Florin Dumitrescu, să nu mai spună nimeni cu privire la emisiunea ”Chefi la cuțite”

„Am tot văzut tot felul de comentarii cum că Chefi la cuțite ar fi regizat și am zis hai să vin și eu cu părerea mea și să dărâm un pic mitul acesta. Dar, în primul rând, înainte să încep aș vrea să menționez că toți cei care comentează afirmațiile acestea sunt oameni care stau pe canapea și care nu au participat niciodată la Chefi la cuțite și comentează despre niște oameni care au muncit 15-16 ore pe un platou de filmare”, a spus Oxi, concurentă în cadrul echipei lui Florin Dumitrescu.

„Păi, în primul rând, eu vorbesc despre mine. Pe mine nu m-a pus nimeni să gătesc ceva anume, în afară de temele care au fost impuse de Gina. Nu mi-a spus nimeni să vorbesc despre nu știu cine, nu mi-a spus nimeni să fac nu știu cum, să mă maimuțăresc, să înjur, sau să dansez. Fiecare om a fost el așa cum e în viața lui. Toți cei care au ieșit, fraților, le-am văzut mâncarea, pe bune! Că au fost bucătari buni sau mai puțin buni, că nu au făcut față presiunii, asta a fost strict treaba lor, dar vă mai zic încă o dată că nu m-a pus nimeni să fac absolut nimic pentru show. Eu am fost acolo eu, au fost comentariile mele, mâncărurile mele și ideile mele. Așa cum pentru fiecare concurent a fost la fel. Fiecare concurent a fost așa cum este el. Acum, dacă cineva a jucat teatru, a fost pentru că așa a vrut concurentul. Deci, nu mai spuneți că este regizat”, a spus Roxana Crudu, alias Oxi chef, pe contul ei de Tik Tok.

Proba „Gustul copilăriei” în semifinala „Chefi la cuțite”



Marți seară, a început mult așteptata semifinală. Cei mai buni bucătari ai sezonului 10 Chefi la cuțite, concurenți care totodată au făcut cel mai bine față tensiunii din platou și provocărilor de a găti contracronometru în fața camerelor de filmat, trec prin cele mai tensionate probe din drumul către finală. Mai sunt doar câteva trepte de urcat până la cel mai râvnit trofeu Chefi la cuțite și premiul de 30.000 de euro. Așadar, presiunea atinge cote maxime. Toți concurenții vor să-și dea măsura talentului și a dorinței lor de a câștiga, cu atât mai mult cu cât se confruntă cu niște probe în care priceperea se va împleti cu cele mai puternice emoții și multe lacrimi. Concurenții au avut de recreat în farfurie un preparat care să le amintească de atmosfera de acasă și de bunătățile puse pe masă în familie.

Prima probă din semifinală a trezit amintiri frumoase și dureroase din copilărie în rândul concurenților.

Oxi și-a deschis sufletul în semifinală. „Cel mai bun am mâncat la bunica mea acasă. Mama mă lăsa acolo în fiecare vară, iar eu mereu stăteam să văd cum face mâncarea. Mâncam foarte des ciorbă cu borș sau ostropel de pui. Asta m-am gândit să fac, o ciorbă de spanac cu ostropel de pui. (...) Eu am copilărit foarte mult în partea Dobrogei, tatăl meu era de acolo. Eu la mama lui am mâncat cea mai bună mâncare din viața mea, deși nu era familia perfectă pentru mine, deoarece eram un copil adoptat. Nu am avut ghinionul să mă duc într-o casă de copii și m-au adoptat niște oameni foarte drăguți, care m-au luat. Cineva m-a lăsat la doi ani, eram bolnavă și nu i-a păsat de mine. Mama a avut grijă de mine, ea a cheltuit foarte mulți bani în momentul ăla ca să adopte un copil, erau anii `90. Pe mama nu a ajutat-o nimeni, eu și cu mama am fost singure. Am avut momente frumoase și cu tata, mă jucam cărți cu el. (...) Eu am avut o copilărie grea, foarte grea...”, a dezvăluit Oxi.

