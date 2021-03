"Ce se întâmplă?", la DCNews și DCNewsTV, cu Răzvan Dumitrescu. Invitatul zilei: Prof. univ. dr. Mircea Coșea / video

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu îl are ca invitat joi, 18 martie, la emisiunea "Ce se întâmplă", pe prof. univ. dr. Mircea Coșea.

”JOI, ora 12:00, profesor universitar doctor MIRCEA COSEA, in direct la CE SE INTAMPLA? Patru CAPCANE care pandesc Romania! Mitul investitiilor masive si adevarul pe care nimeni nu il spune! Cum au scazut salariile la noi si cum creste decalajul intre Romania si Vestul Europei! Ce au polonezii si ce nu au si nu vor mai putea avea romanii! Autostrazi sau irigatii? Ce este mai important? PANDEMIA care schimba ROMANIA! in BINE sau in mai RAU?”, a scris jurnalistul Răzvan Dumitrescu pe Facebook.