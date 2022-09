Ce fac statele europene pentru a reduce costurile facturilor

Marea Britanie a fost ultima țară care a prezentat un plan de reducere a impactului creșterii în creștere a costurilor asupra cetățenilor și întreprinderilor, dar aproape toate statele UE au implementat unele măsuri pentru a calma prețurile.

Potrivit unui studiu al grupului de gândire Bruegel, guvernele continentului în ultimul an au cheltuit până la 500 de miliarde de euro cu intervențiile lor. Potrivit calculelor institutului, România este a opta țară pentru intervenții implementate, care reprezintă aproximativ 3 % din PIB-ul nostru. Să vedem câteva dintre cele mai importante măsuri ale altor națiuni europene.

Regatul Unit

Țara care a implementat cele mai substanțiale măsuri este, fără îndoială, Regatul Unit. După limitarea facturilor la energie pentru gospodării, Londra a stabilit un plafon de preț pentru gaz și electricitate pentru întreprinderi, școli și organizații caritabile. Reducerea va fi aplicată direct pe factură tuturor entităților care au dreptul la aceasta: pentru energie electrică, plafonul va fi în jur de 211 lire (240 de euro) pe megawat oră, în timp ce pentru gaz limita este de 75 de lire (85 de euro).

Guvernul va compensa apoi companiile energetice cu diferența de preț, care conform previziunilor Westminster ar putea fi chiar mai mult decât dublă. Un plafon similar a fost introdus la începutul acestei luni pentru facturile de energie ale gospodăriilor, pentru a se asigura că nu plătesc mai mult de 2.500 de lire sterline (2.857 EUR) pe an în următorii doi ani.

Aceasta se adaugă la rambursarea de 400 de lire sterline (457 EUR) pentru facturile la energie promisă la începutul acestui an pentru fiecare gospodărie. În plus, familiile cu venituri mai mici vor primi și o contribuție unică la creșterea ”costului vieții” de 650 de lire sterline (743 de euro), în timp ce pensionarii vor primi o plată suplimentară de 300 de lire sterline (343 de euro) în această iarnă.

Franţa

Franța este printre națiunile care au dislocat cel mai puțin ajutor direct, momentan Parisul s-a limitat la o contribuție unică de doar 100 de euro tuturor celor care câștigă mai puțin de 2 mii de euro pe lună, aproximativ 38 de milioane de oameni. Atunci a fost stabilită o creștere maximă a prețurilor la gaze și energie electrică de 15%, iar conform calculelor, factura medie lunară de energie a gospodăriilor va costa cu doar 20-25 de euro mai mult, față de cei 180-200 de euro care ar fi acolo.

Parisul a intervenit însă la sursa problemei, trecând la naționalizarea completă a furnizorului de energie EDF și obligându-l să limiteze creșterile prețurilor angro la energie electrică. Taxa națională pe consumul final de energie electrică a fost redusă de la 22,50 EUR pe megawat oră la doar 1 EUR pentru gospodării.

Germania

Berlinul a redus TVA-ul la energie electrică de la 18 la 7% și a decis să ofere tuturor contribuabililor o cotă forfetară unică la prețul energiei de 300 de euro, transferată la salarii.

Familiile care primesc o indemnizație de întreținere vor primi 100 de euro în plus pentru fiecare copil, în timp ce beneficiarii grantului vor primi o plată unică de 200 de euro. De asemenea, cetățenii aveau voie să plătească doar 9 euro pe lună pentru un permis de călătorie pe toate căile ferate publice naționale.

Cu toate acestea, a fost aprobată și o taxă de aproximativ 500 EUR pe an pentru a ajuta întreprinderile să facă față creșterii costurilor cu energia. Berlin, ca și Paris, implementează și un plan de naționalizare în sectoarele strategice ale gazelor.

Spania

Spania, ca și Italia, a majorat TVA-ul la electricitate la 5% și apoi a decis să impoziteze profiturile suplimentare ale companiilor energetice care fac afaceri bune datorită crizei. După o luptă grea de la Bruxelles, Madrid i-a strâns pentru ea și Portugalia dreptul de a impune companiilor un plafon la prețurile de vânzare a energiei, ceea ce garantează că acestea rămân sub media de 50 de euro pe megawat oră.

Companiile au protestat că nici plafonul nu este impus la prețurile pe care le plătesc pentru importurile de gaze. Cu o măsură similară cu cea germană, guvernul a permis apoi navetiștilor să ia gratuit trenul până în decembrie.

Olanda

Guvernul olandez a oferit familiilor cu venituri mai mici o subvenție unică pentru energie de 800 de euro, a crescut TVA-ul la energie de la 21% la 9% și a redus accizele la benzină și motorină cu 21%. Amsterdam va introduce, de asemenea, un plafon la prețurile la gaz și electricitate, care va acoperi doar consumul anual estimat al gospodăriei medii. Energia utilizată peste acest nivel predeterminat va fi achiziționată la prețurile pieței.

Polonia

Polonia a anunțat reduceri de taxe pentru energie, benzină și produse alimentare de bază, iar în iulie a aprobat o plată unică de 3.000 de zloți (633 EUR) către gospodării pentru a ajuta la acoperirea costului în creștere al cărbunelui. De asemenea, a prelungit prețurile controlate la gaz pentru familii și instituții precum școli și spitale până în 2027.

Danemarca

Copenhaga a aprobat o alocație pentru vârstnici și alte măsuri în valoare totală de 3,1 miliarde de coroane daneze (417 milioane de euro), inclusiv o reducere a unei taxe la prețul energiei electrice. Parlamentul a aprobat și o așa-numită ”alocație termică” în valoare de 2 miliarde de coroane daneze (269 de milioane de euro) care va fi plătită la peste 400.000 de familii afectate de creșterea facturilor la energie.

România

La 7 septembrie 2021, Parlamentul României a adoptat o lege care protejează consumatorii vulnerabili de majorările prețurilor la energie începând cu 1 noiembrie 2021, cu subvenții care urmează să fie utilizate pentru asistența la încălzirea locuinței, consumul de energie, echipamentele eficiente energetic și achiziționarea de produse și servicii de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor sau de conectare la rețeaua energetică, scrie Bruegel.

Pe 4 octombrie, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat despăgubiri atât pentru facturile de energie electrică, cât și pentru gaze. Măsurile sunt de așteptat să dureze între 1 noiembrie 2021 și 31 martie 2022 și să afecteze aproximativ 6 milioane de familii sau 85% din populația României.

Pe lângă gospodării, se vor acorda compensații spitalelor publice și private, școlilor, creșelor, ONG-urilor și furnizorilor de servicii sociale publice.

La 31 octombrie, Parlamentul României a votat în favoarea proiectului de lege de implementare a măsurii de mai sus și de percepere a unei taxe excepționale producătorilor (la veniturile care depășesc 91 EUR/MWh) pentru finanțarea acestora.

Pe 11 ianuarie 2022, guvernul a anunțat o nouă schemă de protecție a consumatorilor casnici cu un consum lunar de până la 300 kWh, inclusiv o reducere a TVA-ului la 5%, precum și compensarea certificatului verde și a bonusului de cogenerare pentru consum. Guvernul dezvoltă, de asemenea, o schemă de sprijin pentru gazele naturale. Aceste noi măsuri vor fi introduse până la începutul lunii aprilie.

Pe 20 martie, guvernul României a impus un plafon de un an pentru prețurile la energie electrică și gaze naturale. Clienții casnici care nu consumă mai mult de 100 kW pe lună vor plăti 14 cenți pe kilowatt, iar dacă consumul lor depășește 300 KW, atunci li se va percepe maxim 16 cenți pe kilowatt.

Clienții industriali vor plăti până la 20 de cenți pe kilowatt. În ceea ce privește gazele naturale, prețul acestuia pentru consumatorii casnici va fi de maximum 6 cenți, iar pentru clienții industriali nu mai mult de 7 cenți per kilowatt. Măsura este de așteptat să coste 2,9 miliarde (din care 1,86 pentru limitarea prețurilor la energie electrică).

Pe 11 aprilie, guvernul de coaliție anunță o serie de granturi și vouchere în valoare de 3,5 miliarde de euro pentru a ajuta românii vulnerabili și industriile cheie să facă față creșterii prețurilor și șocurilor de aprovizionare. Jumătate din finanțare va fi acoperită din fonduri UE. Pachetul include ajutoare pentru facturile de energie ale firmelor mici, granturi pentru atragerea de noi investiții și susținerea contractelor de lucrări publice curente, precum și ajutoare pentru fermierii români și subvenții pentru prețul combustibililor pentru transportatori. Mai mult, aproximativ 4,7 milioane de pensionari și alte familii cu venituri mici vor primi bonuri pentru produse alimentare de bază în valoare de 50 de euro la două luni.

La 1 septembrie, guvernul României a anunțat că își va menține plafonul la prețurile la energie până la sfârșitul lunii august 2023.

La 9 septembrie, Comisia a aprobat schema anunțată anterior de sprijinire a companiilor de toate dimensiunile și sectoarele. Ajutorul de stat aprobat s-a ridicat la 4 miliarde EUR. În ceea ce privește sumele limitate de ajutor sub formă de granturi directe, ajutorul nu va depăși 62.000 EUR și 75.000 EUR per companie activă în sectoarele agriculturii, pescuitului și, respectiv, acvacultură și, respectiv, 500.000 EUR per companie activă în toate celelalte sectoare. Sprijinul în cadrul schemei va fi acordat până cel târziu la 31 decembrie 2022.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News