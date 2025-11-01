Cât câștigă soția lui Ștefăniță-Alin Avrămescu (AUR), contracandidatul lui Ciolacu la CJ Buzău. El îi „secretizase” salariul

Dar haideți să vedem ce înseamnă „schimbarea”. De fapt, Ștefăniță-Alin Avrămescu nu este chiar nou în politică. A fost membru ALDE, partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu, iar fratele lui, Gavriel Avrămescu, a fost membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României (PNL).



Calități pentru a fi șef la CJ Buzău

Ștefăniță Alin Avrămescu spune că: „Sunt născut în Buzău, crescut în Buzău, părinții mei locuiesc în Buzău, sunt legat sufletește de acest județ”, dar în prezent nu prea are legătură cu Buzăul. Ce-i drept, are legături, dar cum a zis chiar el: Mai mult sufletești.

De ce? Pentru că Ștefăniță Alin Avrămescu este deputat AUR de Prahova, cu cabinet parlamentar la Câmpina, și se pare că locuiește în continuare în Sfântu Gheorghe.

A fost consilier și consultant în mai multe instituții ale statului, Senatul României, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor. A activat în structuri politice și administrative din București și Sfântu Gheorghe.

La o simplă căutare pe Google, vedem că până acum n-a făcut nicio referire la Buzău, adică până în momentul candidaturii când ne-a anunțat că vrea să fie șef la CJ Buzău pentru că s-a născut în Buzău, a crescut în Buzău și părinții săi locuiesc în Buzău. Motive suficiente într-adevăr. Calități pe care, de altfel, le au toți oamenii care s-au născut în Buzău.

Declarația de avere a deputatului AUR Ștefăniță-Alin Avrămescu: Două case, trei terenuri și datorii de peste 225.000 de lei

Deputatul AUR de Prahova, Ștefăniță-Alin Avrămescu, și-a publicat declarația de avere pentru anul 2024, din care reiese că deține mai multe proprietăți în Ilfov și Buzău, împreună cu soția sa, Raluca Avrămescu-Braluș.

Conform documentului depus la Camera Deputaților, Ștefăniță-Alin Avrămescu are trei terenuri intravilane: Unul în Bragadiru (Ilfov), de 250 mp, cumpărat în 2021; două în Chiojdu (Buzău), de 1.028 mp și 1.120 mp, ambele achiziționate în 2022. De asemenea, cuplul deține două case de locuit: o locuință în Bragadiru (146 mp, cumpărată în 2021); o casă în Chiojdu (104 mp, cumpărată în 2022).

La capitolul datorii, Ștefăniță-Alin Avrămescu are cinci credite și împrumuturi, însumând peste 225.000 de lei, dintre care: 75.000 lei la Unicredit Bank (scadent în 2029), restul la persoane fizice – Oancă Marian, Duțan Cristian-Daniel, Nica Emanuel-Marin și Martinescu Angelica-Laura.

Conform declarației, în 2024 Avrămescu a obținut: 69.548 lei din salariul de deputat, 23.357 lei de la firma AvraBra Communication SRL din Sfântu Gheorghe.

Și-a secretizat salariul soției

Soția sa, Raluca, este angajată la Hidroelectrica S.A., de unde a avut venituri salariale considerabile, mai exact un salariu anual de 123.635 lei, echivalentul a peste 10.000 lei lunar.

Salariul acesteia a fost secretizat de către deputat, fiind acoperit cu o bandă neagră pe declarație.

Totuși, pe o declarație din aprilie 2023 apare și salariul soției, Raluca, care în anul anterior încasase de la Hidroelectrica un salariu de 129.236 lei, adică aproximativ 10.770 lei lunar.

Amintim că Marcel Ciolacu candidează, de asemenea, pentru funcția de președinte CJ Buzău.

