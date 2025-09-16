Bulgaria trăiește visul cel mare al României: Diaspora se întoarce masiv acasă, iar Sofia doboară recorduri pe piața muncii

Bulgaria marchează un moment istoric pe piața muncii. Tot mai mulți cetățeni revin din diaspora, în timp ce mii de lucrători străini aleg să se stabilească la Sofia.

Bulgaria traversează o etapă de mobilitate intensă pe piața muncii, cu un aflux atât de cetățeni reveniți din străinătate, cât și de lucrători din afara țării, ceea ce marchează noi maxime în statisticile oficiale.

Potrivit lui Georgi Parvanov, specialist în resurse umane intervievat de Bloomberg TV, circa 60.000 de bulgari s-au reîntors în 2024 pentru a lucra în propria țară, cei mai mulți venind din state dezvoltate precum Germania, Marea Britanie, Franța sau Olanda. El a subliniat că aproape o treime din diaspora bulgară - estimată la 2,5-3 milioane de persoane - ia în calcul revenirea dacă există condiții favorabile. O astfel de tendință ar putea remodela atât structura demografică, cât și dinamica economică și atractivitatea investițională a Bulgariei.

Crește și prezența lucrătorilor străini

Pe lângă repatrierile masive, Sofia a eliberat deja în primele șase luni din acest an aproximativ 23.000 de permise de muncă pentru cetățeni străini, apropiindu-se de nivelul întregului an 2023, care s-a ridicat la 34.000. În jur de 11.000 dintre aceștia sunt angajați sezonieri, iar ceilalți au obținut vize „D”, ce le oferă dreptul de a lucra între unu și trei ani, cu posibilitatea de prelungire.

Forța de muncă străină provine în special din state asiatice: Uzbekistan, Kârgâzstan, Turcia, India, Nepal, iar mai recent și Indonezia. Estimările lui Parvanov arată că în 2025 s-ar putea atinge un record de 50.000 de permise acordate, ceea ce ar ridica numărul total al sosirilor la peste 100.000 de persoane.

Reprezentanții autorităților bulgare subliniază că integrarea acestor lucrători decurge, în general, fără dificultăți majore. Ei dau dovadă de adaptabilitate, motivație ridicată și dorința de a învăța rapid noi meserii. Mulți acceptă ore suplimentare și trimit bani familiilor rămase acasă, aspecte care contribuie la succesul lor pe piața muncii locale, notează novinite.com.

